Отец Джа Морэнта – о ситуации с сыном: «Я виню себя»

Отец звездного разыгрывающего « » Джа Морэнта Ти Морэнт берет ответственность за действия сына на себя.

«Это были тяжелые деньки. Суровые. Читать все эти плохие вещи о своем сыне, обвинения в том, во что он на самом деле не верит. Это безумие, что люди любят бросаться камнями, но не хотят, чтобы камень был брошен в их ребенка. Я чувствовал полную ответственность. Джа собирается показать миру, какой он на самом деле, и я очень рад этому.

Я виню себя. Виню, потому что это мой сын. Когда я говорю, что умру за своих детей, так и есть. Задумывался ли мир об этом, считаете ли вы так же? За все, что сделает мой ребенок, я буду винить себя», – приводит слова Ти Морэнта The Athletic.

Морэнт был дисквалифицирован лигой на 8 матчей за демонстрацию оружия во время прямого эфира с соцсети.

В первом матче после возвращения Морэнта «Гризлис» обыграли «Рокетс» – 130:125.

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