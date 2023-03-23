Отец Джа Морэнта – о ситуации с сыном: «Я виню себя»

Теги Хьюстон Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Отец звездного разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта Ти Морэнт берет ответственность за действия сына на себя.

«Это были тяжелые деньки. Суровые. Читать все эти плохие вещи о своем сыне, обвинения в том, во что он на самом деле не верит. Это безумие, что люди любят бросаться камнями, но не хотят, чтобы камень был брошен в их ребенка. Я чувствовал полную ответственность. Джа собирается показать миру, какой он на самом деле, и я очень рад этому.

Я виню себя. Виню, потому что это мой сын. Когда я говорю, что умру за своих детей, так и есть. Задумывался ли мир об этом, считаете ли вы так же? За все, что сделает мой ребенок, я буду винить себя», – приводит слова Ти Морэнта The Athletic.

Морэнт был дисквалифицирован лигой на 8 матчей за демонстрацию оружия во время прямого эфира с соцсети.

В первом матче после возвращения Морэнта «Гризлис» обыграли «Рокетс» – 130:125.

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1 комментарий

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Антон
Онижедети
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