Джей Уильямс: «Морэнт должен был пропустить остаток регулярного чемпионата»

Теги Мемфис НБА Джей Уильямс Джа Морэнт Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Уильямс высказал мнение, что НБА приняла незначительные меры в урегулировании ситуации с лидером «Мемфиса» Джа Морэнтом.

«Все совершают ошибки, и это было возможностью для Джа Морэнта понять что-то новое, но я считаю, что НБА пошла не в ту сторону с его отстранением. Он должен был пропустить конец регулярного чемпионата без сохранения зарплаты, а его возвращение должно было быть обусловлено успешным консультированием со стороны НБА.

Каждый раз, когда дело заходит об оружии, алкоголе и прочем, Лига должна выставлять четкие требования, тем самым задавая пример остальным. Он бы вернулся к плей-офф. Наказание вышло слишком снисходительным», – рассказал Уильямс в эфире KJM.

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1 комментарий

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honeycutt
грешным делом на Белого шоколада подумал)
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