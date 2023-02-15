Кампаццо сыграет за Аргентину в квалификации ЧМ, Вильдоса останется в «Црвене Звезде»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS сборная Аргентины Адриатическая лига Факундо Кампаццо чемпионат мира-2023 Лука Вильдоса Небойша Чович Баскетбол

Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович объявил, что разыгрывающий Факундо Кампаццо сыграет за сборную Аргентины в предстоящих матчах квалификационного турнира чемпионата мира.

Еще один аргентинец в составе «Црвены Звезды» Лука Вильдоса останется в Сербии.

Сборная Аргентины еще не обеспечила себе выход на чемпионат мира. С 7 победами и 3 поражениями команда делит второе место в группе А с Венесуэлой и Доминиканской Республикой. Поскольку в основной турнир проходят только три лучшие команды, финальный этап квалификации имеет решающее значение.

В квалификации аргентинцам осталось провести две игры. Команде с высокой вероятностью нужно будет выиграть оба матча, чтобы добыть путевку на ЧМ. Первая встреча пройдет против уже прошедшей квалификацию Канады, а вторая – против Доминиканской Республики.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?

Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий