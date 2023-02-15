Кампаццо сыграет за Аргентину в квалификации ЧМ, Вильдоса останется в «Црвене Звезде»

Президент « » Небойша Чович объявил, что разыгрывающий сыграет за сборную Аргентины в предстоящих матчах квалификационного турнира чемпионата мира.

Еще один аргентинец в составе «Црвены Звезды» останется в Сербии.

Сборная Аргентины еще не обеспечила себе выход на чемпионат мира. С 7 победами и 3 поражениями команда делит второе место в группе А с Венесуэлой и Доминиканской Республикой. Поскольку в основной турнир проходят только три лучшие команды, финальный этап квалификации имеет решающее значение.

В квалификации аргентинцам осталось провести две игры. Команде с высокой вероятностью нужно будет выиграть оба матча, чтобы добыть путевку на ЧМ. Первая встреча пройдет против уже прошедшей квалификацию Канады, а вторая – против Доминиканской Республики.

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