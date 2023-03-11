Неманя Недович получил травму в матче с «Панатинаикосом»

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Душко Иванович Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Неманя Недович Баскетбол

Защитник «Црвены Звезды» Неманя Недович получил травму в матче Евролиги с «Панатинаикосом» (66:75) в пятницу.

Недович отыграл всего 15 минут, набрав 12 очков. 

После игры главный тренер сербов Душко Иванович сказал, что игровое время Недовича связано с тем, что он испытывал проблемы со здоровьем. Специалист не стал уточнять, какая именно травма беспокоит игрока.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий