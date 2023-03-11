Неманя Недович получил травму в матче с «Панатинаикосом»

Защитник « » получил травму в матче с « » (66:75) в пятницу.

Недович отыграл всего 15 минут, набрав 12 очков.

После игры главный тренер сербов сказал, что игровое время Недовича связано с тем, что он испытывал проблемы со здоровьем. Специалист не стал уточнять, какая именно травма беспокоит игрока.

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