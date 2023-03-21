Стали известны даты и время матчей 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

лига ВТБ объявила даты и время матчей 1/4 финала плей-офф.

Серии будут проходить до трех побед по схеме 2-2-1.

В первом раунде плей-офф встретятся (Москва) — вторая команда группы «Б», (Казань) — победитель группы «Б», « » (Санкт-Петербург) — МБА (Москва) и «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — « » (Краснодар) или «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород). Первые матчи серии проходят на площадке команды, которая заняла более высокое место по итогам регулярного чемпионата.

Итоговые пары 1/4 финала плей-офф определятся до 26 марта включительно.

(1) ЦСКА — (8) «ПАРМА-ПАРИ»/«Автодор»/«Самара»/«Енисей»

1-я игра — 31 марта, 20:00 (мск) в Москве

2-я игра — 2 апреля, 14:00 (мск) в Москве

3-я игра — 5 апреля, 15:30/18:00 (мск) на площадке 8-й команды регулярного чемпионата

4-я игра — 7 апреля, 15:30/18:00 (мск) на площадке 8-й команды регулярного чемпионата (*)

5-я игра — 10 апреля, 20:00 (мск) в Москве (*)

(2) УНИКС — (7) «ПАРМА-ПАРИ»/«Автодор»/«Самара»

1-я игра — 1 апреля, 18:00 (мск) в Казани

2-я игра — 3 апреля, 19:00 (мск) в Казани

3-я игра — 6 апреля, 17:30/20:00 (мск) на площадке 7-й команды регулярного чемпионата

4-я игра — 8 апреля, 15:00 (мск) на площадке 7-й команды регулярного чемпионата (*)

5-я игра — 11 апреля, 19:00 (мск) в Казани (*)

(3) «Зенит» — (6) МБА

1-я игра — 1 апреля, 16:00 (мск) в Санкт-Петербурге

2-я игра — 3 апреля, 20:00 (мск) в Санкт-Петербурге

3-я игра — 6 апреля, 19:30/20:00 (мск) в Москве

4-я игра — 8 апреля, 17:00 (мск) в Москве (*)

5-я игра — 11 апреля, 20:00 (мск) в Санкт-Петербурге (*)

(4) «Пари Нижний Новгород»/«Локомотив-Кубань» — (5) «Пари Нижний Новгород» /«Локомотив-Кубань»

1-я игра — 31 марта, 19:30 (мск) на площадке 4-й команды регулярного чемпионата

2-я игра — 2 апреля, 16:00 (мск) на площадке 4-й команды регулярного чемпионата

3-я игра — 5 апреля, 20:00 (мск) на площадке 5-й команды регулярного чемпионата

4-я игра — 7 апреля, 20:00 (мск) на площадке 5-й команды регулярного чемпионата (*)

5-я игра — 10 апреля, 19:30 (мск) на площадке 4-й команды регулярного чемпионата (*)

(*) — если понадобится

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