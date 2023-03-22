«Нижний Новгород» расторг контракт с Тереллом Парксом

«Нижний Новгород» объявил о досрочном расторжении контракта с центровым Тереллом Парксом (32 года, 203 см).

Американец не прошел медицинский осмотр в российском клубе и вернулся домой в США.

«НН» подписал Паркса 3 марта. Соглашение было рассчитано до конца сезона-2022/23.

Паркс уже выступал за «Нижний Новгород» в 2020 году. Тогда он провел 6 матчей в лиге ВТБ, набирая в среднем 10,7 очка и 8,0 подбора.

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