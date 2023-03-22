«Нижний Новгород» расторг контракт с Тереллом Парксом

Теги переходы БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Терелл Паркс Баскетбол

«Нижний Новгород» объявил о досрочном расторжении контракта с центровым Тереллом Парксом (32 года, 203 см).

Американец не прошел медицинский осмотр в российском клубе и вернулся домой в США.

«НН» подписал Паркса 3 марта. Соглашение было рассчитано до конца сезона-2022/23.

Паркс уже выступал за «Нижний Новгород» в 2020 году. Тогда он провел 6 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 10,7 очка и 8,0 подбора.

Кубок России – топ! Заполненные трибуны на «Финале четырех» в Питере, шоу на Сибур Арене и новый чемпион

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий