Защитник « » помог команде добиться победы в матче с « » (115:109).

На счету Донована 31 очко, 5 подборов и 3 передачи.

За 37 минут Митчелл реализовал 10 из 22 с игры.

Звездный игрок «Кэвз» также отметился эффектным данком через .

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