Донован Митчелл набрал 31 очко и 5 подборов в победном матче с «Бруклином»
Защитник «Кливленда» Донован Митчелл помог команде добиться победы в матче с «Бруклином» (115:109).
На счету Донована 31 очко, 5 подборов и 3 передачи.
За 37 минут Митчелл реализовал 10 из 22 с игры.
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