Донован Митчелл набрал 31 очко и 5 подборов в победном матче с «Бруклином»

Теги Кливленд Бруклин НБА видео Донован Митчелл Юта Ватанабе Баскетбол

Защитник «Кливленда» Донован Митчелл помог команде добиться победы в матче с «Бруклином» (115:109).

На счету Донована 31 очко, 5 подборов и 3 передачи.

За 37 минут Митчелл реализовал 10 из 22 с игры.

Звездный игрок «Кэвз» также отметился эффектным данком через Юту Ватанабе.

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