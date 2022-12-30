Рик Карлайл был удален за споры с судьями и два технических

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Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл заработал удаление в третьей четверти матча с «Кливлендом» (135:126).

Карлайл быстро получил два технических за споры с судьями. Тренер посчитал, что Донован Митчелл совершил пробежку под кольцом «Пэйсерс» перед тем, как сделать передачу на Айзека Окоро.

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