«Лейкерс» рассчитывают на возвращение Джеймса под конец регулярного чемпионата

Возвращение звездного форварда «Лейкерс» запланировано на конец регулярного чемпионата, сообщает ESPN.

«Леброн Джеймс продолжает заниматься на площадке и находится в процессе «постепенного перехода к баскетболу», – сообщает организация.

По словам команды, конкретных сроков его возвращения к игровым действиям нет, но они рассчитывают на его участие в заключительных матчах регулярного чемпионата.

Последний матч Джеймс провел 26 февраля. Баскетболист продолжает восстанавливаться от проблем с правой стопой. « » замыкают плей-ин на Западе с результатом 36-37.

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