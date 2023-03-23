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«Лейкерс» рассчитывают на возвращение Джеймса под конец регулярного чемпионата

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Возвращение звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса запланировано на конец регулярного чемпионата, сообщает ESPN.

«Леброн Джеймс продолжает заниматься на площадке и находится в процессе «постепенного перехода к баскетболу», – сообщает организация.

По словам команды, конкретных сроков его возвращения к игровым действиям нет, но они рассчитывают на его участие в заключительных матчах регулярного чемпионата.

Последний матч Джеймс провел 26 февраля. Баскетболист продолжает восстанавливаться от проблем с правой стопой. «Лейкерс» замыкают плей-ин на Западе с результатом 36-37.

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4 комментария

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sfilatov13
да ничего они не рассчитывают, всем понятно, что без него лучше
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Lost
5го апреля ориентировочно сказали
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Tim Timson
календарь у них самый простой из конкурентов. хотя это ничего не значит смотря на тех кому они горят последние игры)
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lecter666999
Впринципе это уже давно известно
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