«Я не боюсь того, который наберет 29+9+9, я боюсь того, который может набрать 60». Гилберт Аренас объяснил, почему Леброна Джеймса не боятся

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас в своем подкасте заявил, что соперники не боятся (« »), потому что он разносторонний игрок.

«Кто-нибудь боялся Мэджика Джонсона? Нет. Кто-нибудь боялся Джона Стоктона или Карла Мэлоуна? Нет. Страх возникает от способностей игрока в атаке.

Майкла Джордана боялись. Аллена Айверсона боялись. Кобе Брайанта боялись. Боятся того, кто способен набрать от 30 до 70 очков за матч.

Леброн Джеймс – разносторонний игрок. Он может набрать 40 очков, но это другие 40 очков. Я не боюсь того, который наберет 29+9+9, я боюсь того, который может набрать 60, если я буду невнимателен», – сказал Аренас.

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