«Я не боюсь того, который наберет 29+9+9, я боюсь того, который может набрать 60». Гилберт Аренас объяснил, почему Леброна Джеймса не боятся

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Гилберт Аренас Баскетбол

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас в своем подкасте заявил, что соперники не боятся Леброна ДжеймсаЛейкерс»), потому что он разносторонний игрок.

«Кто-нибудь боялся Мэджика Джонсона? Нет. Кто-нибудь боялся Джона Стоктона или Карла Мэлоуна? Нет. Страх возникает от способностей игрока в атаке.

Майкла Джордана боялись. Аллена Айверсона боялись. Кобе Брайанта боялись. Боятся того, кто способен набрать от 30 до 70 очков за матч.

Леброн Джеймс – разносторонний игрок. Он может набрать 40 очков, но это другие 40 очков. Я не боюсь того, который наберет 29+9+9, я боюсь того, который может набрать 60, если я буду невнимателен», – сказал Аренас.

НБА – еще одна планета во вселенной Marvel. Комиксы о Леброне, превью к сезону с супергероями, дизайн бедового маскота «Нетс»

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
C4clutch
Я не боюсь того, кто может набрать 60, я боюсь того, кто приходит в раздевалку со стволом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
quznez
игрока с 27-7-7 на протяжении 20 лет можно только уважать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sonder
Ответ гилберт
Вообще страх и результат необязательно коррелируют. Можно бояться Айверсона, получать полную авоську, но в итоге выиграть. А какого нибудь добряка Данкана можно и не бояться, но постоянно от него отлетать.
ты видел слова Казинса про Данкана? Все от него в ужасе были
можешь загуглить, я перескажу
там было что-то типа, я был молодым и наглым, начал бычить на Тима, а он просто молчал и смотрел на меня
потом казинс проиграл игру бла бла бла и говорит я больше ни слова ему не сказал
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
Да никто уже никого не боится. Лига максимальна конкурентоспособная и нету однозначных доминирующих игроков.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Вообще страх и результат необязательно коррелируют. Можно бояться Айверсона, получать полную авоську, но в итоге выиграть. А какого нибудь добряка Данкана можно и не бояться, но постоянно от него отлетать.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Интересное мнение.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий