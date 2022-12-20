Представлен список худших среди активных исполнителей трехочковых в сезоне НБА

Теги рейтинги Атланта Леброн Джеймс Хьюстон Лейкерс Нью-Йорк НБА Трэй Янг Ар Джей Барретт Кевин Портер Джейлен Грин Баскетбол

Представлен список из пяти игроков НБА с худшим процентом реализации 3-очковых в сезоне-22/23.

Подборка сделана из 50 самых активных игроков сезона с точки зрения дальних бросков.

1. Трэй Янг («Атланта»), 28,8% реализации 3-очковых

2. Ар Джей Барретт («Нью-Йорк»), 30,1% реализации 3-очковых

3. Джейлен Грин («Хьюстон»), 30,9% реализации 3-очковых

4. Леброн ДжеймсЛейкерс»), 31,2% реализации 3-очковых

5. Кевин Портер («Хьюстон»), 31,3% реализации 3-очковых.

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16 комментариев

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Андрей 13
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Ответ Cubs-V
Майкл, всех красиво обыгрывал, выходил на бросок за счет фундаментальных знаний и понимания баскетбола... А Леброн, только тупо трехи кидает, которые все бросают. Сразу видно, ты не предвзят. И объективно все оцениваешь.
ну так он выстраивал игру изначально от прохода за счет физики. форма теряется, он начал больше бросать дальние. джордан был более легким и маневренным в свое время, у него лучше средний и он лучше играет один на один, так как раньше играли по другому в том числе в защите. когда пришел джеймс, то площадка была уже растянута, правила поменялись, пройти под кольцо стало легче. а в последнее время играют вообще без защиты. но все равно ему приходится идти под кольцо, находить свободную зону чтобы ворваться, не всегда выходит потому что он стал намного медленнее. по моему, это объективные факты.
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Birdman NBA
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А где Лебарь со своими шизофазическими комментариями про Янга и Атланту?
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lacedaemon
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Надеюсь Янг на первом списке временно, его броски и попадания с лого - это «космос»
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Cubs-V
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Ответ Андрей 13
Вот и Джеймс который перестроил свою игру под треху. Сразу в топе. Как Джордан играл без трех в 38 лет, наверное за счет понимания игры и фундаментальных знаний баскетбола. Поэтому и смотреть за ним было интереснее. Трешку бросить может каждый, с тем или иным успехом. А красиво обыграть, выти на бросок, да еще когда потерял форму и травмы...
Майкл, всех красиво обыгрывал, выходил на бросок за счет фундаментальных знаний и понимания баскетбола...
А Леброн, только тупо трехи кидает, которые все бросают.
Сразу видно, ты не предвзят. И объективно все оцениваешь.
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Самая быстрая булочка в мире
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Ответ AaaaRrrr
Трей Янг без трехи - это игрок уровня Факу Компаццо
Компаццо 27+10 не в состоянии делать
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Archer_Great
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Ответ rb_10
Еще бы количество трехочковых попыток за игру указали, было бы информативнее.
Попыток за игру:
Янг - 7,1 (8,1 в прошлом сезоне)
Баррет - 5,4 (5,8)
Грин - 7 (6,8)
Лебронтий - 7,1 (8)
Портер - 5,7 (6,8)

Как видно, разброс не такой уж гигантский, Баррет и Грин только чуть отстают. Добавь они одну попытку за игру, было бы вообще примерно ровно всё в пятерке этой
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rembrandao
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Странно, что никто не говорит про Бастретта, на которого все еще недавно наяривали после сезона с 40% из-за дуги, забитые сугубо с открытых бросков.
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Андрей 13
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Вот и Джеймс который перестроил свою игру под треху. Сразу в топе. Как Джордан играл без трех в 38 лет, наверное за счет понимания игры и фундаментальных знаний баскетбола. Поэтому и смотреть за ним было интереснее. Трешку бросить может каждый, с тем или иным успехом. А красиво обыграть, выти на бросок, да еще когда потерял форму и травмы...
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rembrandao
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Ответ AaaaRrrr
Трей Янг без трехи - это игрок уровня Факу Компаццо
Шарифа Купера
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Батя ивана
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Парочка скореров будушего из Хьюстона радует конечно)
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Батя ивана
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А что стало с Янгом? Не смотрю Атланту, но он всегда считался хорошим шутером, чуть ли не тем, кто рекорд Карри по трехам может побить в будущем
Нужны реальные атлантоведы)
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rb_10
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Еще бы количество трехочковых попыток за игру указали, было бы информативнее.
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AaaaRrrr
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Трей Янг без трехи - это игрок уровня Факу Компаццо
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Earl_TOP
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Конечно, если с логотипа кидать особо % не поднять))
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Самая быстрая булочка в мире
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Мой любтмый Трей на первом месте🥰🥰🥰
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razval
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С такой парой снайперов, тяжело будет Хьюстону подняться)
Надежда на Виктора, он точно лучше бросает )
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