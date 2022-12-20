Представлен список из пяти игроков с худшим процентом реализации 3-очковых в сезоне-22/23.

Подборка сделана из 50 самых активных игроков сезона с точки зрения дальних бросков.

1. Трэй Янг («Атланта»), 28,8% реализации 3-очковых

2. Ар Джей Барретт (« »), 30,1% реализации 3-очковых

3. Джейлен Грин (« »), 30,9% реализации 3-очковых

4. (« »), 31,2% реализации 3-очковых

5. Кевин Портер («Хьюстон»), 31,3% реализации 3-очковых.

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