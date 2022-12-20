Представлен список худших среди активных исполнителей трехочковых в сезоне НБА
Представлен список из пяти игроков НБА с худшим процентом реализации 3-очковых в сезоне-22/23.
Подборка сделана из 50 самых активных игроков сезона с точки зрения дальних бросков.
1. Трэй Янг («Атланта»), 28,8% реализации 3-очковых
2. Ар Джей Барретт («Нью-Йорк»), 30,1% реализации 3-очковых
3. Джейлен Грин («Хьюстон»), 30,9% реализации 3-очковых
4. Леброн Джеймс («Лейкерс»), 31,2% реализации 3-очковых
5. Кевин Портер («Хьюстон»), 31,3% реализации 3-очковых.
Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать
Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча
А Леброн, только тупо трехи кидает, которые все бросают.
Сразу видно, ты не предвзят. И объективно все оцениваешь.
Янг - 7,1 (8,1 в прошлом сезоне)
Баррет - 5,4 (5,8)
Грин - 7 (6,8)
Лебронтий - 7,1 (8)
Портер - 5,7 (6,8)
Как видно, разброс не такой уж гигантский, Баррет и Грин только чуть отстают. Добавь они одну попытку за игру, было бы вообще примерно ровно всё в пятерке этой
Нужны реальные атлантоведы)
Надежда на Виктора, он точно лучше бросает )