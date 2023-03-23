«Лейкерс» в этом сезоне бросают штрафные гораздо чаще, чем их соперники

По данным StatMuse, « » в нынешнем сезоне с огромным отрывом лидируют по разнице между количеством исполненных штрафных и количеством штрафных, которые исполнили их соперники.

На сегодняшний день эта разница у «Лейкерс» составляет 387 бросков, что более чем в два раза превышает показатель « » (184), который находится на втором месте.

Далее идут « » (179), « » (152) и « » (141).

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