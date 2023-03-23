«Лейкерс» в этом сезоне бросают штрафные гораздо чаще, чем их соперники

Теги Лейкерс Майами Нью-Йорк Орландо Сакраменто НБА судьи Баскетбол

По данным StatMuse, «Лейкерс» в нынешнем сезоне с огромным отрывом лидируют по разнице между количеством исполненных штрафных и количеством штрафных, которые исполнили их соперники.

На сегодняшний день эта разница у «Лейкерс» составляет 387 бросков, что более чем в два раза превышает показатель «Майами» (184), который находится на втором месте.

Далее идут «Сакраменто» (179), «Орландо» (152) и «Нью-Йорк» (141).

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10 комментариев

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rpn.abramov
Ответ speeditw
"Ну они же в краску лезут, а другие нет" (с) фанаты Лейкерс
я болельщик ЛАЛ. команда которая кидает 3шки с худшем процентом лиги что должна делать? 80% атак идет через краску. 80% этих атак через проход после изоляций. топ 3 игрока по штрафным Леброн 295 Девис 366 Вестбрук 238 Шредер 221 Ривз 219

однако по количеству штрафных в среднем за игру в сезоне Девис 10(пропущен на ЕСПН статс) ой леброн 18 ый в лиге дальше рас 53 ривз 57 шредер 62.

теперь их проценты трешек в хронологии 26,5 30,8 29,6 28,3 33,8
усредненно меньше 1 попадания на 3 попытки.
то есть 6 попыток менее 6 очков на выхлопе

2х очковые попадания процент также хронология
58,9 58,7 46,7 63,1 45,7
условно чуть более 1 попытки из 2х
итог 6 попыток более 6 очков на выхлопе

будь я даже деревом в аналитике я бы сказал своим "не попадаете лезьте в краску или играйте 1 в 1 с прохода + девис в этом сезоне в среднем менее 2х трешек за игру и около 16 бросков 2х очковых.

что чурт тут удивительного что лал МНОГо бьет штрафа? худшие 3 в лиге по максимуму играют изоляции и прут в краску.
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Alex Kudermetov
Ответ Алексей Водонос
Судьи за уши тянут команду "плаксы" в плей-офф. Видать, Сильвер нашептал, что неплохо бы для рейтингов ГСВ и ЛАЛ в плей-офф затянуть.
Ага, особенно ГСВ с разницей в -380 в фолах и последним местом в данной таблице "тянут"...
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Джонни-массажист
В ЛАЛ просто узнали нашу российскую студенческую традицию пред экзаменами кричать в форточку перед экзаменом-"Халява придииии!!!!".... Вот они перед игрой и кричат....
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Алексей Водонос
Судьи за уши тянут команду "плаксы" в плей-офф. Видать, Сильвер нашептал, что неплохо бы для рейтингов ГСВ и ЛАЛ в плей-офф затянуть.
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AaaaRrrr
Просто Гэбриела и Хачимуру без фолов не остановить
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Mr.BadGuy
Ну и о чем говорит это статистика? Мы давно привыкли что наших игроков бьют больше чем других, это не первый год. Просто в этом году нас стали бить еще немного чаще чем раньше. Статистика это просто зафиксировала, но это итак было понятно.
представляю как иногда нашим парням хочется ответить. Но они молодцы, сдерживаются.
Хорошо бы еще судьи честно судили на играх Лейкерс. Мы бы тогда на одних штрафных могли матчи выигрывать.
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Daishi
Было бы интересно посмотреть динамику, равномерна ли она по сезону или имеется, скажем так, какой-либо аномальный всплеск после определенного события...))
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Вадим flanec
Ответ Максим Максимов
А сколько раз сегодня Финикс лез в краску ?
Ну и сколько? И что, фолы раздавать только из-за того, что "лезут" в краску, а при броске со средней или дальней дистанции фолы не считаются?
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Максим Максимов
Ответ speeditw
"Ну они же в краску лезут, а другие нет" (с) фанаты Лейкерс
А сколько раз сегодня Финикс лез в краску ?
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speeditw
"Ну они же в краску лезут, а другие нет" (с) фанаты Лейкерс
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