«Лейкерс» в этом сезоне бросают штрафные гораздо чаще, чем их соперники
По данным StatMuse, «Лейкерс» в нынешнем сезоне с огромным отрывом лидируют по разнице между количеством исполненных штрафных и количеством штрафных, которые исполнили их соперники.
На сегодняшний день эта разница у «Лейкерс» составляет 387 бросков, что более чем в два раза превышает показатель «Майами» (184), который находится на втором месте.
Далее идут «Сакраменто» (179), «Орландо» (152) и «Нью-Йорк» (141).
«Худшая судейская ошибка в истории». «Уорриорз» набрали очки, когда соперники ждали у другого кольца, и «Даллас» закипел
однако по количеству штрафных в среднем за игру в сезоне Девис 10(пропущен на ЕСПН статс) ой леброн 18 ый в лиге дальше рас 53 ривз 57 шредер 62.
теперь их проценты трешек в хронологии 26,5 30,8 29,6 28,3 33,8
усредненно меньше 1 попадания на 3 попытки.
то есть 6 попыток менее 6 очков на выхлопе
2х очковые попадания процент также хронология
58,9 58,7 46,7 63,1 45,7
условно чуть более 1 попытки из 2х
итог 6 попыток более 6 очков на выхлопе
будь я даже деревом в аналитике я бы сказал своим "не попадаете лезьте в краску или играйте 1 в 1 с прохода + девис в этом сезоне в среднем менее 2х трешек за игру и около 16 бросков 2х очковых.
что чурт тут удивительного что лал МНОГо бьет штрафа? худшие 3 в лиге по максимуму играют изоляции и прут в краску.
представляю как иногда нашим парням хочется ответить. Но они молодцы, сдерживаются.
Хорошо бы еще судьи честно судили на играх Лейкерс. Мы бы тогда на одних штрафных могли матчи выигрывать.