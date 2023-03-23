«46 штрафных против 20. Это неправильно». Монти Уильямс резко высказался о судействе после поражения от «Лейкерс»

Теги Лейкерс Финикс НБА судьи Монти Уильямс Баскетбол

Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс после поражения от «Лейкерс» (111:122) резко высказался по поводу большой разницы в количестве штрафных бросков – 46 у «Лейкерс» и 20 у «Санз».

«Где вы видели, чтобы она команда исполнила 46 штрафных за матч. Это неправильно. Мне все равно, как вы это нарежете. Это слишком часто с нами происходит. Нас тоже бьют, но на нас так не свистят фолы, мне это надоело.

46 штрафных против 20, притом что в нашей команде Девин Букер. Он исполнил 12 бросков с линии, а запасные не исполнили ни одного. Мне это надоело. Повторяю одно и то же, против кого бы мы ни играли», – сказал Уильямс и покинул пресс-конференцию.

Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим flanec
Ответ armageddon123456
А зачем? Можно просто написать что ЛАЛ судьи тащат. Это же тут на сайте так работает - ЛАЛ пробили меньше штрафа - защищаться надо а не фолы собирать, пробили больше - судьи тащат. Классика
Разница в пробитых штрафных +26 в пользу Лейкерс, это что не тащат?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим flanec
Ответ Алексей Иванов
Ради интереса глянул последние 10-12 игр Санс и прям смешно стало. В 9 из этих игр, Санс пробили меньше штрафных чем их соперники. Минимальная разница 6 штук с Орландо. То есть даже Орландо пробило больше. В остальном там цифры еще более пугающие, С Окс разница 12, с Милуоки 21, с Менто 16, с Далласом 13, даже с подвальными Шарлотт разница в 13. Что я хочу сказать, может стоит сначала в зеркало посмотреть, прежде чем на судей пинять? Может стоит на игроков посмотреть своих, которые исходя из данной статистики, не знают правил игры и зарабатывают штрафные?
Так это пошло с финала 2021 года с Бакс, когда там свирепствовал Скотт Фостер. Раз промолчали, теперь Санз постоянно так судят. Это как в футболе, были такие игроки Юрий Ковтун, Сергей Горлукович - жёсткие защитники. Пару раз удалили их за нарушение правил, а потом и пошло поехало, свисти судья фол Ковтуну или Горлуковичу, правильно или нет неважно, самое главное свистнуть и дать ЖК как минимум. Доходило до смешного, любой контакт игроков с этими защитниками, трактовался не в их пользу. Также и здесь, свисти фол в пользу противника Санз, есть он или нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
armageddon123456
Ответ A. V.
ты игру то смотрел?
А зачем? Можно просто написать что ЛАЛ судьи тащат. Это же тут на сайте так работает - ЛАЛ пробили меньше штрафа - защищаться надо а не фолы собирать, пробили больше - судьи тащат. Классика
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
armageddon123456
Ответ Алексей Иванов
Ради интереса глянул последние 10-12 игр Санс и прям смешно стало. В 9 из этих игр, Санс пробили меньше штрафных чем их соперники. Минимальная разница 6 штук с Орландо. То есть даже Орландо пробило больше. В остальном там цифры еще более пугающие, С Окс разница 12, с Милуоки 21, с Менто 16, с Далласом 13, даже с подвальными Шарлотт разница в 13. Что я хочу сказать, может стоит сначала в зеркало посмотреть, прежде чем на судей пинять? Может стоит на игроков посмотреть своих, которые исходя из данной статистики, не знают правил игры и зарабатывают штрафные?
У них рисунок игры, который исключает вероятность жесткого контакта - потому что в команде нынче 4 травматы - КД (уже на травме), Эйтон (плавает), Букер и Пол. И кому кроме них собирать фолы? Да некому. Вот и не собирают. А у ЛАЛ Дэвис прет в краску, Ривз любит туда зайти - вот и набирают фолы (вот уж кто может на отсутствие свистков в краске жаловаться так это Дед, но он на травме). Кстати, Букер сегодня и так 12 раз кинул - для чувака который в основном живет на средней и дальней дистанции это неплохо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЮАГ
одно и то_же (
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Ради интереса глянул последние 10-12 игр Санс и прям смешно стало. В 9 из этих игр, Санс пробили меньше штрафных чем их соперники. Минимальная разница 6 штук с Орландо. То есть даже Орландо пробило больше. В остальном там цифры еще более пугающие, С Окс разница 12, с Милуоки 21, с Менто 16, с Далласом 13, даже с подвальными Шарлотт разница в 13. Что я хочу сказать, может стоит сначала в зеркало посмотреть, прежде чем на судей пинять? Может стоит на игроков посмотреть своих, которые исходя из данной статистики, не знают правил игры и зарабатывают штрафные?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
A. V.
Ответ paganism
Лал всеми силами тащит лига в плейинн, ведь нельзя чтоб Леброн обосрался
ты игру то смотрел?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
paganism
Лал всеми силами тащит лига в плейинн, ведь нельзя чтоб Леброн обосрался
+8
-9
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lopek
That’s Scott foster effect
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурзин Ринат
Санс играет на одних дальних средних , чего он ожидает , там минимум контакта и проходов в их схемы игры
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим flanec
Ну тут с Монти можно согласится. Всё по делу сказал.
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Не ной. Защиту делай.
+2
-9
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
armageddon123456
Фолите меньше - будет меньше штрафных, делов то
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий