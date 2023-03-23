«46 штрафных против 20. Это неправильно». Монти Уильямс резко высказался о судействе после поражения от «Лейкерс»

Главный тренер « » после поражения от « » (111:122) резко высказался по поводу большой разницы в количестве штрафных бросков – 46 у «Лейкерс» и 20 у «Санз».

«Где вы видели, чтобы она команда исполнила 46 штрафных за матч. Это неправильно. Мне все равно, как вы это нарежете. Это слишком часто с нами происходит. Нас тоже бьют, но на нас так не свистят фолы, мне это надоело.

46 штрафных против 20, притом что в нашей команде Девин Букер. Он исполнил 12 бросков с линии, а запасные не исполнили ни одного. Мне это надоело. Повторяю одно и то же, против кого бы мы ни играли», – сказал Уильямс и покинул пресс-конференцию.

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