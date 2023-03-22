Шэй Гилджес-Александер: «Мне никогда не нравилась игра Леброна Джеймса»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер признался, что никогда не был поклонником Леброна ДжеймсаЛейкерс»).

«Мне никогда не нравилась его игра.

Когда я был моложе, для меня он был просто суператлетичным игроком, а я не был таким. Он был двухметровым и суперсильным, а я не был таким. Поэтому я никогда не чувствовал связь с ним.

Я уничтожаю своим мастерством. Как же здорово обыграть Леброна», – сказал Гилджес-Александер.

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5 комментариев

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blooooomka
Ответ Sonder
4-10
Я не про статистику матчей, а конкретно, что раньше Леброн делал с теми, кто не особо хорошо о нем говорит или хейтерит
0
0
0
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JuVero
Ответ blooooomka
Чувствую он договорился, если Леброн успеет восстановиться к Окле. Раньше Леба за такое наказывал, посмотрим как под старость получится...
игра через 3 дня, так что, не успеет)
0
0
0
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Sonder
Ответ blooooomka
Чувствую он договорился, если Леброн успеет восстановиться к Окле. Раньше Леба за такое наказывал, посмотрим как под старость получится...
4-10
0
-2
-2
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Nuteruoli
У каждого свое понимание любимого игрока и его игра на площадке.
+4
-1
+3
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blooooomka
Чувствую он договорился, если Леброн успеет восстановиться к Окле. Раньше Леба за такое наказывал, посмотрим как под старость получится...
+2
-1
+1
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