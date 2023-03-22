Шэй Гилджес-Александер: «Мне никогда не нравилась игра Леброна Джеймса»
Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер признался, что никогда не был поклонником Леброна Джеймса («Лейкерс»).
«Мне никогда не нравилась его игра.
Когда я был моложе, для меня он был просто суператлетичным игроком, а я не был таким. Он был двухметровым и суперсильным, а я не был таким. Поэтому я никогда не чувствовал связь с ним.
Я уничтожаю своим мастерством. Как же здорово обыграть Леброна», – сказал Гилджес-Александер.
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