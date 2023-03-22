«Один из них не только побьет вас, но и причинит страдания». Игрок НБА сравнил Брайанта и Леброна с Тайсоном и Мэйвезером

Теги Майк Тайсон Флойд Мейвезер-младший Леброн Джеймс Лейкерс Кобе Брайант НБА Баскетбол

Пожелавший остаться анонимным участник Матча всех звезд НБА сравнил Кобе Брайанта и Леброна Джеймса с прославленными боксерами Майком Тайсоном и Флойдом Мэйвезером.

«Тайсон и Мэйвезер – великие. Против них у вас нет шансов, они очень хороши.

Разница в том, что один из них не только побьет вас, но и причинит страдания. Флойд победит вас, но это будет не так болезненно. То же самое с Леброном», – сказал баскетболист.

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2 комментария

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Sonder
anonymous all-star guard

Итак: Кайри, Митчелл, Лука, Карри
Браун, Гарланд, Дерозан, Халибертон, Холидэй, Шэй, Дэйм, Фокс, Эдвардс

Я почему-то сразу подумал на Брауна, затем 30 секунд гугла и
Boston Celtics rookie Jaylen Brown’s dad is a 7-foot, professional heavyweight boxer

дело закрыто, господа
+4
0
+4
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Райли Карри
"Пожелавший остаться анонимным участник Матча всех звезд"
Бен Симмонс?
0
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