Пожелавший остаться анонимным участник Матча всех звезд сравнил и с прославленными боксерами Майком Тайсоном и Флойдом Мэйвезером.

«Тайсон и Мэйвезер – великие. Против них у вас нет шансов, они очень хороши.

Разница в том, что один из них не только побьет вас, но и причинит страдания. Флойд победит вас, но это будет не так болезненно. То же самое с Леброном», – сказал баскетболист.

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