«Один из них не только побьет вас, но и причинит страдания». Игрок НБА сравнил Брайанта и Леброна с Тайсоном и Мэйвезером
Пожелавший остаться анонимным участник Матча всех звезд НБА сравнил Кобе Брайанта и Леброна Джеймса с прославленными боксерами Майком Тайсоном и Флойдом Мэйвезером.
«Тайсон и Мэйвезер – великие. Против них у вас нет шансов, они очень хороши.
Разница в том, что один из них не только побьет вас, но и причинит страдания. Флойд победит вас, но это будет не так болезненно. То же самое с Леброном», – сказал баскетболист.
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Я почему-то сразу подумал на Брауна, затем 30 секунд гугла и
Boston Celtics rookie Jaylen Brown’s dad is a 7-foot, professional heavyweight boxer
дело закрыто, господа
Бен Симмонс?