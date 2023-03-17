Гилберт Аренас: «Судьи подстраивают игру в пользу звезд»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас высказал мнение, что судьи зачастую превышают данные им полномочия.

«Самая легкая группа для манипулирования – это судьи. Они подстроят все в пользу звезд. «В этой игре у тебя будет 40, 50 очков – потому что все, что мне нужно делать, это лишь свивстеть каждый раз, когда мне кажется, что до тебя дотронулись. Моя работа – просто начислять очки

Я хочу, чтобы ты набрал 40 очков. Я хочу 40, потому что надо, чтобы число росло». Этот бред за версту видно», – рассказал Аренас в своем шоу на YouTube.

На этой неделе разыгрывающий « » , защитник « » и центровой «Миннесоты» критиковали работу судейского штаба.

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