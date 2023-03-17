Гилберт Аренас: «Судьи подстраивают игру в пользу звезд»

Теги Бостон Миннесота Торонто НБА Гилберт Аренас судьи Руди Гобер Маркус Смарт Фред Ванвлит Баскетбол

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас высказал мнение, что судьи зачастую превышают данные им полномочия.

«Самая легкая группа для манипулирования – это судьи. Они подстроят все в пользу звезд. «В этой игре у тебя будет 40, 50 очков – потому что все, что мне нужно делать, это лишь свивстеть каждый раз, когда мне кажется, что до тебя дотронулись. Моя работа – просто начислять очки

Я хочу, чтобы ты набрал 40 очков. Я хочу 40, потому что надо, чтобы число росло». Этот бред за версту видно», – рассказал Аренас в своем шоу на YouTube.

На этой неделе разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит, защитник «Бостона» Маркус Смарт и центровой «Миннесоты» Руди Гобер критиковали работу судейского штаба.

Дюрэнт против Кайри, ГСВ против «Мемфиса» – в плей-офф НБА уже сразу светят убойные пары соперников

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
Скажи это Леброну когда у Тейтума фол не заметили, даже стоя рядом. А есть ли звезда круче Леброна ? Вообще нет, это олицетворение этой эпохи баскетбола.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий