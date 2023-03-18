Гилберт Аренас: «Никола Йокич остается моим кандидатом на MVP»
Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас считает, что центровой «Денвера» Никола Йокич заслуживает третьей подряд награды MVP лиги.
«На данный момент моим кандидатом на MVP остается Йокич. Только потому, что он бигмен, который делает то, что не делал ни один бигмены, а именно набирает трипл-дабл в среднем за матч.
На втором месте у меня Яннис Адетокумбо. Он проделал невероятную работу за последние три года, удерживая свою команду на первом-втором месте в лиге. Он полностью выкладывается ради клуба и города.
Эмбиид — третий. Не вижу большого скачка у него в этом сезоне. В прошлом сезоне он набирал в среднем 31 очко за матч, в этом сезоне – 33. В прошлом сезоне он делал больше подборов. Он обычно устает в четвертой четверти. Не вижу ничего выдающегося в его игре, что бы сделало его MVP», – сказал Аренас.
Гонка за MVP в НБА. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич
Обычно европейцы и белые за серба, смуглые за ембида.
Но в принципе любой из трёх заслуживает мвп