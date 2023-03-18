Гилберт Аренас: «Никола Йокич остается моим кандидатом на MVP»

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас считает, что центровой « » заслуживает третьей подряд награды MVP лиги.

«На данный момент моим кандидатом на MVP остается Йокич. Только потому, что он бигмен, который делает то, что не делал ни один бигмены, а именно набирает трипл-дабл в среднем за матч.

На втором месте у меня . Он проделал невероятную работу за последние три года, удерживая свою команду на первом-втором месте в лиге. Он полностью выкладывается ради клуба и города.

Эмбиид — третий. Не вижу большого скачка у него в этом сезоне. В прошлом сезоне он набирал в среднем 31 очко за матч, в этом сезоне – 33. В прошлом сезоне он делал больше подборов. Он обычно устает в четвертой четверти. Не вижу ничего выдающегося в его игре, что бы сделало его MVP», – сказал Аренас.

Гонка за MVP в НБА. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич