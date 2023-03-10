Гилберт Аренас: «Йокич – лучший выбор на драфте со времен Джордана»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Денвер Кобе Брайант НБА Гилберт Аренас Никола Йокич Баскетбол

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что лидер «Денвера» Никола Йокич является одним из лучших выборов на драфте в истории.

«Это действительно непопулярное мнение, но Джокер – лучший выбор на драфте со времен Майкла Джордана. Леброн был выбран под первым номером. Ты ожидаешь, что номер один будет играть как номер один. Джордана взяли третьим, что на самом деле сыграло ему на руку. Джокер пришел из второго раунда, но играет так, будто был проспектом номер один – это делает его вторым лучшим выбором в истории.

Двукратный MVP, собирается стать трехкратным MVP, четыре раза входил в сборную All-NBA. Эти показатели фактически перебивают претендентов на второе место.

Третьим будет Кобе Брайант. Вы можете утверждать, что Кобе был вторым лучшим выбором, но поскольку Джокер находится далеко во втором раунде, он должен быть выше. Вы должны понимать, что выбор во втором раунде – это два года, и ты пропал», – заключил Аренас.

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1 комментарий

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Sergio198344
сейчас получишь по полной от Перка, чертов расист
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