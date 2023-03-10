Гилберт Аренас: «Йокич – лучший выбор на драфте со времен Джордана»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что лидер « » является одним из лучших выборов на драфте в истории.

«Это действительно непопулярное мнение, но Джокер – лучший выбор на драфте со времен . Леброн был выбран под первым номером. Ты ожидаешь, что номер один будет играть как номер один. Джордана взяли третьим, что на самом деле сыграло ему на руку. Джокер пришел из второго раунда, но играет так, будто был проспектом номер один – это делает его вторым лучшим выбором в истории.

Двукратный MVP, собирается стать трехкратным MVP, четыре раза входил в сборную All-NBA. Эти показатели фактически перебивают претендентов на второе место.

Третьим будет . Вы можете утверждать, что Кобе был вторым лучшим выбором, но поскольку Джокер находится далеко во втором раунде, он должен быть выше. Вы должны понимать, что выбор во втором раунде – это два года, и ты пропал», – заключил Аренас.

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