Джа Морэнт исполнил постер-данк через Кеньона Мартина с фолом

Теги Хьюстон Мемфис НБА видео Джа Морэнт Кеньон Мартин-младший Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт в первом матче после дисквалификации исполнил эффектный данк двумя руками через форварда «Хьюстона» Кеньона Мартина-младшего с фолом.

Морэнт вернулся в строй после 9 пропущенных матчей и помог «Гризлис» одержать победу над «Рокетс» со счетом 130:125.

Лидер «Мемфиса» был дисквалифицирован лигой за демонстрацию оружия во время прямого эфира с соцсети.

Морэнт вышел со скамейки запасных и набрал 17 очков за 24 минуты на паркете. Также на его счету 5 передач, 4 подбора, 2 перехвата, 1 блок-шот и 2 потери.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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