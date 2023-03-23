Джа Морэнт исполнил постер-данк через Кеньона Мартина с фолом

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт в первом матче после дисквалификации исполнил эффектный данк двумя руками через форварда « » Кеньона Мартина-младшего с фолом.

Морэнт вернулся в строй после 9 пропущенных матчей и помог «Гризлис» одержать победу над «Рокетс» со счетом 130:125.

Лидер « » был дисквалифицирован лигой за демонстрацию оружия во время прямого эфира с соцсети.

Морэнт вышел со скамейки запасных и набрал 17 очков за 24 минуты на паркете. Также на его счету 5 передач, 4 подбора, 2 перехвата, 1 блок-шот и 2 потери.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры