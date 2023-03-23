Тэйлор Дженкинс: «Джа Морэнт сам предложил выйти со скамейки запасных»

Теги Хьюстон Мемфис НБА Джа Морэнт Тэйлор Дженкинс Баскетбол

Главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс после матча с «Хьюстоном» (130:125) объяснил, почему лидер команды Джа Морэнт начал игру на скамейке запасных и провел на паркете меньше 24 минут.

«Это было предложение Джа Морэнта, и я сам думал об этом. Поэтому мы коллективно решили, что это лучшая стратегия, по крайней мере, для одного или двух матчей. Потом пересмотрим это решение.

Очевидно, что у нас не так много времени до конца регулярного чемпионата, но мы хотим разумно подойти к возвращению Морэнта после перерыва и не делаем ничего, что могло бы поставить под угрозу его здоровье», – сказал тренер.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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