Дуэйн Уэйд поприветствовал Эрика Споэльстру и Джимми Батлера после победы «Хит» над «Никс»

Теги Майами Дуэйн Уэйд Нью-Йорк НБА видео Эрик Споэльстра Джимми Батлер Джош Харт Баскетбол

Трехкратный чемпион НБА в составе «Майами» Дуэйн Уэйд посетил сегодняшний домашний матч своей бывшей команды против «Нью-Йорка» (127:120).

По окончании встречи Уэйд тепло поприветствовал главного тренера «Хит» Эрика Споэльстру и нынешнего лидера команды Джимми Батлера. Также Дуэйн перебросился парой слов с защитником «Никс» Джошем Хартом.

Батлер завершил матч с 35 очками, 9 передачами, 4 подборами и 4 перехватами.

10 лет назад «Хит» заразили своим Harlem Shake. Леброн трясся в лихорадке, Уэйд косил под Канье Уэста, а Шейн Баттье – под коня-астронавта

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