Дуэйн Уэйд поприветствовал Эрика Споэльстру и Джимми Батлера после победы «Хит» над «Никс»

Трехкратный чемпион в составе « » посетил сегодняшний домашний матч своей бывшей команды против « » (127:120).

По окончании встречи Уэйд тепло поприветствовал главного тренера «Хит» Эрика Споэльстру и нынешнего лидера команды . Также Дуэйн перебросился парой слов с защитником «Никс» Джошем Хартом.

Батлер завершил матч с 35 очками, 9 передачами, 4 подборами и 4 перехватами.

10 лет назад «Хит» заразили своим Harlem Shake. Леброн трясся в лихорадке, Уэйд косил под Канье Уэста, а Шейн Баттье – под коня-астронавта