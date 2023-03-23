Дуэйн Уэйд поприветствовал Эрика Споэльстру и Джимми Батлера после победы «Хит» над «Никс»
Трехкратный чемпион НБА в составе «Майами» Дуэйн Уэйд посетил сегодняшний домашний матч своей бывшей команды против «Нью-Йорка» (127:120).
По окончании встречи Уэйд тепло поприветствовал главного тренера «Хит» Эрика Споэльстру и нынешнего лидера команды Джимми Батлера. Также Дуэйн перебросился парой слов с защитником «Никс» Джошем Хартом.
Батлер завершил матч с 35 очками, 9 передачами, 4 подборами и 4 перехватами.
10 лет назад «Хит» заразили своим Harlem Shake. Леброн трясся в лихорадке, Уэйд косил под Канье Уэста, а Шейн Баттье – под коня-астронавта
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