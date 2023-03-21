Диллон Брукс – о Тео Пинсоне: «Был отличным баскетболистом, а теперь чирлидер»
Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс объяснил, что произошло в эпизоде, когда он получил свой 18-й технический фол в этом сезоне.
По словам Брукса, он посмеялся над защитником «Далласа» Тео Пинсоном, который стоял рядом со скамейкой запасных «Мэверикс».
«Чувак поднялся со скамейки, а должен был сидеть. Это новое правило. Нужно обратить на это внимание.
Я просто хотел показать ему, что он чирлидер. Вот и все. Мы одногодки, в детстве я смотрел, как он играет. Он был отличным баскетболистом. А теперь ему платят за то, чтобы он поддерживал команду. Здорово», – сказал Брукс.
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