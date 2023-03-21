Диллон Брукс – о Тео Пинсоне: «Был отличным баскетболистом, а теперь чирлидер»

Теги Даллас Мемфис НБА Диллон Брукс Тео Пинсон Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс объяснил, что произошло в эпизоде, когда он получил свой 18-й технический фол в этом сезоне.

По словам Брукса, он посмеялся над защитником «Далласа» Тео Пинсоном, который стоял рядом со скамейкой запасных «Мэверикс».

«Чувак поднялся со скамейки, а должен был сидеть. Это новое правило. Нужно обратить на это внимание.

Я просто хотел показать ему, что он чирлидер. Вот и все. Мы одногодки, в детстве я смотрел, как он играет. Он был отличным баскетболистом. А теперь ему платят за то, чтобы он поддерживал команду. Здорово», – сказал Брукс.

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3 комментария

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Ужратый Гусениц
Ответ Cash_flow
Снова нормально накидывает, но тут слова Брукса недалеки от истины) Единственное, чем мне запомнился этот парень в НБА, так это белой футболкой в прошлогоднем финале Запада, из-за которой некоторые передачи игроков Голден Стэйт были адресованы скамейке Далласа. Непосредственно на поле не помню ни единого момента от него))
ну слова правдивы , но Брукс уже на все накидывает
я все жду момент, когда его за ухо возьмет Стивен Адамс, и скажет - давай играй уже, после сещона начнем болтать
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Danila___
Как-то много данного персонажа стало, не находите?
+6
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+4
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Cash_flow
Снова нормально накидывает, но тут слова Брукса недалеки от истины)

Единственное, чем мне запомнился этот парень в НБА, так это белой футболкой в прошлогоднем финале Запада, из-за которой некоторые передачи игроков Голден Стэйт были адресованы скамейке Далласа. Непосредственно на поле не помню ни единого момента от него))
+4
-4
0
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