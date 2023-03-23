Патрик Беверли: «Никогда не занимаюсь сексом в ночь перед игрой»

Теги Чикаго НБА Патрик Беверли Баскетбол

Разыгрывающий «Чикаго» Патрик Беверли в последнем выпуске своего подкаста признался, что не занимается сексом накануне матчей.

«Никогда не занимаюсь сексом в ночь перед игрой. Я хочу выйти на игру со свежими ногами, понимаешь, о чем я говорю? Но жена меня убьет», – сказал Беверли.

«Был бы лучшим наркоторговцем без баскетбола». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли – враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Пузанков
Скотти Пиппен: лол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Пузанков
Да просто не даёт никто, вот и не занимается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковш Сосновый
Так, ребят, созываем консилиум...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий