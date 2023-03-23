Патрик Беверли: «Никогда не занимаюсь сексом в ночь перед игрой»

Разыгрывающий « » Патрик Беверли в последнем выпуске своего подкаста признался, что не занимается сексом накануне матчей.

«Никогда не занимаюсь сексом в ночь перед игрой. Я хочу выйти на игру со свежими ногами, понимаешь, о чем я говорю? Но жена меня убьет», – сказал Беверли.

«Был бы лучшим наркоторговцем без баскетбола». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли – враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России