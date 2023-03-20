Патрик Беверли: «В детстве мы с друзьями пробирались на матчи «Чикаго»

Теги Майкл Джордан Чикаго НБА Патрик Беверли Баскетбол

Защитник «Чикаго» Патрик Беверли рассказал, как будучи ребенком пробирался на матчи «Буллс», чтобы посмотреть игры вживую.

«В детстве мы с друзьями пробирались в «Юнайтед Центр». «Эй, подержи дверь открытой». Сидите там под потолком, где лампочки. Игра казалось совсем другой, я вижу Майкла Джордана – а он вот такой маленький вживую.

У бабушки был телевизор на крыльце – «Буллс» выигрывали чемпионаты. Да, вот это была атмосфера», – сказал защитник.

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2 комментария

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Покормипитон
Помню, как он играл у нас за "Спартак", парень - трудяга, неплохая карьера в НБА сложилась
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Tim Timson
вон откуда жест слишком маленький))
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