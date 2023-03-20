Патрик Беверли: «В детстве мы с друзьями пробирались на матчи «Чикаго»

Защитник « » рассказал, как будучи ребенком пробирался на матчи «Буллс», чтобы посмотреть игры вживую.

«В детстве мы с друзьями пробирались в «Юнайтед Центр». «Эй, подержи дверь открытой». Сидите там под потолком, где лампочки. Игра казалось совсем другой, я вижу – а он вот такой маленький вживую.

У бабушки был телевизор на крыльце – «Буллс» выигрывали чемпионаты. Да, вот это была атмосфера», – сказал защитник.

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