Стивен Эй Смит и Джален Роуз: «Нельзя обвинять хип-хоп инудстрию, она окружает нас 365 дней в году»

Эксперты НБА Джален Роуз и Стивен Эй Смит дали свою оценку словам защитника « » , который считает, что современная хип-хоп-культура оказывает непосредственное влияние на молодое поколение.

«Ты – есть то, что ты потребляешь. Следовательно, любая энергия: музыка или фильмы, которые ты скачиваешь, становится частью твоей психики. Затем оно влияет на твое поведение и отношение к определенным вещам. Но я не верю, что это является основной причиной совершаемых нами действий, в особенности случай .

Рэп-музыка стала массовой культурой, которую компании-миллиардеры используют для продвижения своих продуктов, а рэп-исполнители становятся звездами в провинциальной Америке.

Поэтому я не могу винить рэп за поведение молодых людей, когда рэп и хип-хоп окружают нас 24 часа в сутки 365 дней в году», – сказал Роуз.

дополнил мысль своего коллеги: «Подведу итог. Джа Морэнту уже 23 года, а не три. Ты не можешь обвинять хип-хоп инудстрию, ты уже взрослый парень. А ведь вы всегда торопитесь повзрослеть».

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