Патрик Беверли показал Гэйбу Винсенту жест «слишком маленький»

Разыгрывающий « » Патрик Беверли во время матча против « » обыграл и показал сопернику жест «слишком маленький».

Беверли прошел под кольцо, поднял Винсента обманным движением и забросил лэй-ап.

«Буллс» победили «Хит» – 113:99. Беверли завершил встречу с 17 очками (5 из 10 из-за дуги), 3 подборами и 4 передачами.

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