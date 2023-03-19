Патрик Беверли показал Гэйбу Винсенту жест «слишком маленький»

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Разыгрывающий «Чикаго» Патрик Беверли во время матча против «Майами» обыграл Гэйба Винсента и показал сопернику жест «слишком маленький».

Беверли прошел под кольцо, поднял Винсента обманным движением и забросил лэй-ап.

«Буллс» победили «Хит» – 113:99. Беверли завершил встречу с 17 очками (5 из 10 из-за дуги), 3 подборами и 4 передачами.

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