Патрик Беверли показал Гэйбу Винсенту жест «слишком маленький»
Разыгрывающий «Чикаго» Патрик Беверли во время матча против «Майами» обыграл Гэйба Винсента и показал сопернику жест «слишком маленький».
Беверли прошел под кольцо, поднял Винсента обманным движением и забросил лэй-ап.
«Буллс» победили «Хит» – 113:99. Беверли завершил встречу с 17 очками (5 из 10 из-за дуги), 3 подборами и 4 передачами.
«Был бы лучшим наркоторговцем без баскетбола». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли – враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России
Комментарии