Эмил Райкович: «Нужно зарабатывать победу раньше, не позволять сопернику вернуться в игру»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович после победы над «Нижним Новгородом» (76:75) заявил, что нужно стараться не доводить игру до напряженной концовки.

«Поздравляю «Пари Нижний Новгород» с хорошей борьбой и победой в Кубке России. Несколько дней назад они показали по-настоящему хороший баскетбол и теперь продолжили в том же духе.

В первой четверти мы играли просто здорово, добились существенной разницы, но во второй половине в нескольких моментах сбавили обороты, соперники использовали свои шансы, и в конце игра получилась интересной.

Нашли способы победить, но нам нужно извлечь уроки из этого матча, нужно зарабатывать победу раньше, не позволять сопернику вернуться в игру», – сказал Райкович.

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