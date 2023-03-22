Эмил Райкович: «Нужно зарабатывать победу раньше, не позволять сопернику вернуться в игру»

Теги ЦСКА БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович после победы над «Нижним Новгородом» (76:75) заявил, что нужно стараться не доводить игру до напряженной концовки.

«Поздравляю «Пари Нижний Новгород» с хорошей борьбой и победой в Кубке России. Несколько дней назад они показали по-настоящему хороший баскетбол и теперь продолжили в том же духе.

В первой четверти мы играли просто здорово, добились существенной разницы, но во второй половине в нескольких моментах сбавили обороты, соперники использовали свои шансы, и в конце игра получилась интересной.

Нашли способы победить, но нам нужно извлечь уроки из этого матча, нужно зарабатывать победу раньше, не позволять сопернику вернуться в игру», – сказал Райкович.

Кубок России – топ! Заполненные трибуны на «Финале четырех» в Питере, шоу на Сибур Арене и новый чемпион

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий