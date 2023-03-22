Антон Астапкович о триумфе «Нижнего Новгорода» в Кубке России: «Команда давно шла к этой победе и заслужила ее»

Форвард ЦСКА Антон Астапкович прокомментировал победу своей бывшей команды «Нижнего Новгорода» в Кубке России.

Астапкович также поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с нижегородцами.

« у «Нижнего»? Классно. Они выиграли. Команда давно шла к этой победе и заслужила ее. Это большой подарок как для руководства клуба, болельщиков, так и города. За счет чего нижегородцы добились успеха? Тут в принципе нет ничего нового: это тот коллектив, который играет в командный баскетбол. Это команда, хорошо знающая свои сильные и слабые стороны. При этом она грамотно использует свои сильные качества перед слабыми у соперника. Было видно по игре, что они готовы к прессингу, знали, как атаковать. Они явно очень хорошо подготовились к встрече с «Зенитом».

Поздравил ли бывших одноклубников? Да, написал им.

Каждая игра всегда имеет значение. Лишняя расслабленность здесь точно на пользу не пойдет. Если расслабимся, это может сыграть с нами плохую шутку в плей‑офф. Поэтому надо выйти и максимально сконцентрированно сыграть и спокойно готовиться к следующему матчу с «Локомотивом‑Кубанью», а затем уже к плей‑офф. Осталось совсем чуть‑чуть. Не нужно думать, что это какой‑то проходной матч. Не надо думать, что соперники расслабленные после Кубка России. Напротив, если они будут расслабленные, то, возможно, без всякой задней мысли будут в любой момент атаковать», - сказал Астапкович.

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