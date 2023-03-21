Эмил Райкович: «Нижегородцы находятся в хорошей форме, они только что выиграли Кубок России»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович заверил, что команда серьезно готовится к матчу против «Нижнего Новгорода» в рамках второго этапа регулярного чемпионата лиги ВТБ.

«Нижегородцы находятся в хорошей форме, они только что выиграли Кубок России, и мы очень серьезно относимся к матчу. Будем стараться улучшить свою игру перед началом плей-офф», – цитирует тренера официальный сайт ЦСКА.

В минувшее воскресенье «Нижний Новгород» впервые стал обладателем Кубка России, обыграв в финале «Зенит».

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