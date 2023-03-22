Каспер Уэйр забросил решающий трехочковый в матче против «Нижнего Новгорода»

Теги ЦСКА видео БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Каспер Уэйр Баскетбол

Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр стал автором решающего трехочкового в домашнем матче против «Нижнего Новгорода» (76:75).

При счете 72:71 в пользу «НН» за 30 секунд до конца американец получил мяч и отправил его в кольцо из-за дуги. В ответной атаке Джермейн Лав смазал из-за дуги, и гостям пришлось фолить. Артем Комолов реализовал два штрафных (76:72), после чего Лав забросил трехочковый и установил итоговый счет (75:76).

Уэйр завершил матч с 13 очками и 5 передачами. Самым результативным в составе ЦСКА стал Никола Милутинов – 20 очков и 6 подборов.

Кубок России – топ! Заполненные трибуны на «Финале четырех» в Питере, шоу на Сибур Арене и новый чемпион

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagner01
Вовремя конечно! Всю игру мазал а когда надо было позарез попал! Красавчик!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий