Каспер Уэйр забросил решающий трехочковый в матче против «Нижнего Новгорода»

Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр стал автором решающего трехочкового в домашнем матче против «Нижнего Новгорода» (76:75).

При счете 72:71 в пользу «НН» за 30 секунд до конца американец получил мяч и отправил его в кольцо из-за дуги. В ответной атаке Джермейн Лав смазал из-за дуги, и гостям пришлось фолить. Артем Комолов реализовал два штрафных (76:72), после чего Лав забросил трехочковый и установил итоговый счет (75:76).

Уэйр завершил матч с 13 очками и 5 передачами. Самым результативным в составе ЦСКА стал Никола Милутинов – 20 очков и 6 подборов.

Кубок России – топ! Заполненные трибуны на «Финале четырех» в Питере, шоу на Сибур Арене и новый чемпион