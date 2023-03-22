Чет Холмгрен: «Я, Шэй и Гидди можем стать новыми Дюрэнтом, Уэстбруком и Харденом»

Новичок «Оклахомы» считает, что у команды есть трио молодых игроков с огромным потенциалом.

Помимо Холмгрена в «Тандер» собраны восходящие звезды и Джош Гидди.

«Я верю в игроков нашей команды, верю в тренерский штаб, верю в организацию. Так что да, я, Шэй и Гидди можем стать новыми , и . Мы можем достичь больших высот.

Важно сделать все правильно, важно, чтобы у всех было желание чего-то достичь. Это не случится быстро, внезапно. Все начинается неплохо, но это ничего не гарантирует. Никто не обещает, что в ближайшие 10 лет будет легко. Нам нужно работать и преодолевать трудности. Мы будем стремиться к этому. В нашей раздевалке собраны парни с характером, я рад быть вместе с ними», – заявил Холмгрен, который пропускает дебютный сезон из-за травмы.

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