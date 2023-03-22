Чет Холмгрен: «Я, Шэй и Гидди можем стать новыми Дюрэнтом, Уэстбруком и Харденом»

Теги НБА Кевин Дюрэнт Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити Джеймс Харден Шэй Гилджес-Александер Джош Гидди Чет Холмгрен Баскетбол

Новичок «Оклахомы» Чет Холмгрен считает, что у команды есть трио молодых игроков с огромным потенциалом.

Помимо Холмгрена в «Тандер» собраны восходящие звезды Шэй Гилджес-Александер и Джош Гидди.

«Я верю в игроков нашей команды, верю в тренерский штаб, верю в организацию. Так что да, я, Шэй и Гидди можем стать новыми Дюрэнтом, Уэстбруком и Харденом. Мы можем достичь больших высот.

Важно сделать все правильно, важно, чтобы у всех было желание чего-то достичь. Это не случится быстро, внезапно. Все начинается неплохо, но это ничего не гарантирует. Никто не обещает, что в ближайшие 10 лет будет легко. Нам нужно работать и преодолевать трудности. Мы будем стремиться к этому. В нашей раздевалке собраны парни с характером, я рад быть вместе с ними», – заявил Холмгрен, который пропускает дебютный сезон из-за травмы.

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5 комментариев

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Maturmalai
Борзый глас из лазарета.
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Tim Timson
может вместо самого Чета поставить в список Уильямса?)
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boller_73
На площадку выйти надо сначала, а то потенциальный хрусталь.
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Сергей Орлов
Ответ scorp19
То есть обосраться в Оклахоме и свалить по разным командам ?
Именно)
+1
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+1
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scorp19
То есть обосраться в Оклахоме и свалить по разным командам ?
+9
-2
+7
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