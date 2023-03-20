«Оклахома» в воскресенье выиграла у « » со счетом 124:120.

В составе «Тандер» набрал 40 очков (12 из 24 с игры), 5 подборов и 4 передачи за 35 минут.

Самым результативным игроком встречи стал из «Санз», в активе которого 46 очков и 3 подбора при 18 из 28 с игры за 36 минут.

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