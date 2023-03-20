Шэй Гилджес-Александер набрал 40 очков в победном матче с «Финиксом» Букера

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«Оклахома» в воскресенье выиграла у «Финикса» со счетом 124:120.

В составе «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 40 очков (12 из 24 с игры), 5 подборов и 4 передачи за 35 минут.

Самым результативным игроком встречи стал Девин Букер из «Санз», в активе которого 46 очков и 3 подбора при 18 из 28 с игры за 36 минут.

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