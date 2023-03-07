В воскресенье в НБА сразу 18 баскетболистов набирали 30 и более очков за матч, что является новым рекордом лиги.

Результативностью в 30 и более очков отметились , , , , Зак Лавин, , Микэл Бриджес, Дэмиан Лиллард, Джейлен Грин, Шэй Гилджес-Александер, Джейлен Уильямс, Джулиус Рэндл, Джейсон Тейтум, Иммануэл Куикли, Брэдли Бил, Десмонд Бэйн, Кавай Ленард и Пол Джордж.

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