В воскресенье в НБА 18 игроков набирали 30 и более очков. Это новый рекорд лиги

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В воскресенье в НБА сразу 18 баскетболистов набирали 30 и более очков за матч, что является новым рекордом лиги.

Результативностью в 30 и более очков отметились Лука Дончич, Девин Букер, Кайри Ирвинг, Кевин Дюрэнт, Зак Лавин, Энтони Дэвис, Микэл Бриджес, Дэмиан Лиллард, Джейлен Грин, Шэй Гилджес-Александер, Джейлен Уильямс, Джулиус Рэндл, Джейсон Тейтум, Иммануэл Куикли, Брэдли Бил, Десмонд Бэйн, Кавай Ленард и Пол Джордж.

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1 комментарий

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headmaster
Вообще какой-то аномальный сезон в плане личной результативности. Такими темпами, скоро только 40+ будут отмечать
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