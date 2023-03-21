Кайри Ирвинг не стал брать майку Диллона Брукса во время обмена после матча
Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг после матча с «Мемфисом» (108:112) не стал брать майку форварда соперника Диллона Брукса.
Брукс предложил Ирвингу обмен, игрок «Мэверикс» ограничился тем, что отдал свою майку.
Во время игры Брукс наступил Ирвингу на правый голеностоп. Из-за болей в суставе Кайри недавно пропустил три матча.
Кайри отыграл 33 минуты, набрав 28 очков и 4 подбора.
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Брукс ещё судя по всему реально рассчитывал (рассчитывал) свою майку отдать Ирвингу😂 и по началу даже не понял, что произошло, почему кайри ушёл без неё