Кайри Ирвинг не стал брать майку Диллона Брукса во время обмена после матча

Теги Даллас Мемфис НБА видео Кайри Ирвинг игровая форма Диллон Брукс Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг после матча с «Мемфисом» (108:112) не стал брать майку форварда соперника Диллона Брукса.

Брукс предложил Ирвингу обмен, игрок «Мэверикс» ограничился тем, что отдал свою майку.

Во время игры Брукс наступил Ирвингу на правый голеностоп. Из-за болей в суставе Кайри недавно пропустил три матча.

Кайри отыграл 33 минуты, набрав 28 очков и 4 подбора.

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5 комментариев

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Misunderstood
Неловко) однако

Брукс ещё судя по всему реально рассчитывал (рассчитывал) свою майку отдать Ирвингу😂 и по началу даже не понял, что произошло, почему кайри ушёл без неё
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Misson
Ответ Evelage
А что в этом такого то? То что игроки уважают друг друга это не означает что они мягкие, тем более когда такой человек как Дилон Брукс сам предложил обменяться майками с Кайри.
Поэтому и говорят про нынешнее поколение игроков, что это лига кексиков. У каждого второго из них ментальные проблемы, депрессии, охи-ахи, обидели, не то сказали, покритиковали, меня в этой команде не понимают-хочу обмена и т.д. Джордан, Берд или Родман бы всех этих кексиков съедали на площадке чисто психологически еще в первой четверти. А если бы были в одной команде, то уничтожали бы на первой тренировке и требовали бы от генменеджера обменять такого плюшевого игрока еще до начала сезона, так как для них на первом месте была победа, и только потом все остальное.
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Evelage
Ответ Misson
Все обнимаются, какие-то нежности друг дружке говорят. Такое трудно представить в исполнении культовых игроков 80-90-х и даже 2000-х., вот чтобы Родман, Берд, Джордан, Брайант, Шакил, Гарнетт, Айверсон, Данкан, парни из Детройта так лобзались и трепетные обнимашки устраивали после жесткой рубки на паркете 1-й минутой раньше. Действительно лига стала плюшевой, страсти только изображают, а не испытывают.
А что в этом такого то? То что игроки уважают друг друга это не означает что они мягкие, тем более когда такой человек как Дилон Брукс сам предложил обменяться майками с Кайри.
+3
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+3
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Дуойка Бубнова
Ответ Misson
Все обнимаются, какие-то нежности друг дружке говорят. Такое трудно представить в исполнении культовых игроков 80-90-х и даже 2000-х., вот чтобы Родман, Берд, Джордан, Брайант, Шакил, Гарнетт, Айверсон, Данкан, парни из Детройта так лобзались и трепетные обнимашки устраивали после жесткой рубки на паркете 1-й минутой раньше. Действительно лига стала плюшевой, страсти только изображают, а не испытывают.
бабло всё победило
+2
-2
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Misson
Все обнимаются, какие-то нежности друг дружке говорят. Такое трудно представить в исполнении культовых игроков 80-90-х и даже 2000-х., вот чтобы Родман, Берд, Джордан, Брайант, Шакил, Гарнетт, Айверсон, Данкан, парни из Детройта так лобзались и трепетные обнимашки устраивали после жесткой рубки на паркете 1-й минутой раньше. Действительно лига стала плюшевой, страсти только изображают, а не испытывают.
+5
-6
-1
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