Звездный разыгрывающий « » после матча с « » (108:112) не стал брать майку форварда соперника .

Брукс предложил Ирвингу обмен, игрок «Мэверикс» ограничился тем, что отдал свою майку.

Во время игры Брукс наступил Ирвингу на правый голеностоп. Из-за болей в суставе Кайри недавно пропустил три матча.

Кайри отыграл 33 минуты, набрав 28 очков и 4 подбора.

Вуди Харрельсон – легенда баскетбола. Четыре фильма, дуэли с Бобом Ланиром и Профессором, два данка

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?