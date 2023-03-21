Кайри Ирвинг после матча с «Мемфисом» использовал защитный ботинок. Диллон Брукс наступил ему на ногу

Теги травмы Даллас Мемфис НБА видео Кайри Ирвинг Диллон Брукс Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг после матча с «Мемфисом» (108:112) использовал защитный ботинок.

Во время игры форвард «Гризлис» Диллон Брукс наступил Ирвингу на правый голеностоп. Из-за болей в суставе Кайри недавно пропустил три матча.

По словам Ирвинга, ботинок использовался в качестве меры предосторожности.

Кайри отыграл 33 минуты, набрав 28 очков и 4 подбора.

Вуди Харрельсон – легенда баскетбола. Четыре фильма, дуэли с Бобом Ланиром и Профессором, два данка

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий