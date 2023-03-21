Кайри Ирвинг после матча с «Мемфисом» использовал защитный ботинок. Диллон Брукс наступил ему на ногу
Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг после матча с «Мемфисом» (108:112) использовал защитный ботинок.
Во время игры форвард «Гризлис» Диллон Брукс наступил Ирвингу на правый голеностоп. Из-за болей в суставе Кайри недавно пропустил три матча.
По словам Ирвинга, ботинок использовался в качестве меры предосторожности.
Кайри отыграл 33 минуты, набрав 28 очков и 4 подбора.
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