Олег Киселев: «Когда совершаешь 20 потерь и демонстрируешь отвратительный процент штрафных и трехочковых, тяжело рассчитывать на победу»

Теги Единая лига ВТБ Астана Парма-Пари Олег Киселев Баскетбол

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев назвал потери и низкий процент реализации штрафных и трехочковых главными причинами поражения от «Пармы» (59:94).

«Если брать объективную причину поражения — сегодня играли относительно нашего тяжелого графика и относительно глубины нашей скамейки. Играли ровно столько, насколько хватило сил. В третьей четверти еще держали соперника, но в заключительной 10-минутке просели в счете и игре.

Если брать элементы баскетбола, то когда ты совершаешь 20 потерь и демонстрируешь отвратительный процент штрафных и трехочковых, очень тяжело рассчитывать на положительный результат. Соперник же, наоборот, создал отличные ситуации для своих снайперов и одержал победу.

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