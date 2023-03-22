«Парма» обеспечила себе 1-е место в группе «Б» и сыграет с УНИКСом в 1/4 финала плей-офф

«Парма» одержала уверенную победу над «Астаной» (94:59) и обеспечила себе 1-е место в группе «Б» во втором этапе регулярного чемпионата лиги ВТБ.

Пермская команда станет соперником в серии 1/4 финала плей-офф. Казанский клуб занял 2-е место по итогам регулярки.

Лучшими игроками «Пармы» в сегодняшнем матче против «Астаны» стали Джастин Роберсон (17 очков, 5 передач), Айзейя Риз (15 очков, 10 передач, 9 подборов) и Данила Походяев (12 очков, 6 подборов).

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