Евгений Пашутин: «Сейчас необходимо восстановиться и дать бой УНИКСу»

Теги УНИКС Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Астана Парма-Пари Баскетбол

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин после победы над «Астаной» (94:59) в последнем домашнем матче регулярного чемпионата Лиги ВТБ заявил, что сейчас команде надо сосредоточиться на подготовке к серии 1/4 финала плей-офф против УНИКСа.

«Хочу поздравить всех с победой и поблагодарить болельщиков за поддержку! Сегодня ребята играли вместе и всем сердцем. Это выражалось в результате и в цифрах.

Команда стала намного лучше играть в защите. Благодаря активной ротации могли прессинговать соперника, и такая игра принесла свои плоды — «Астана» совершила 14 ошибок за первые 20 минут. Таким образом, разрушили их нападение. В третьей четверти сбавили обороты, но потом вернулись в игру и создали то преимущество, которое необходимо.

7-е место по итогам регулярного чемпионата — это хороший результат. Но сейчас необходимо восстановиться и быть готовым к играм плей-офф, дать бой УНИКСу и сделать все возможное, чтобы добиться победы», – сказал Пашутин.

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