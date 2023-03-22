Шарунас Ясикявичюс о продлении контракта с «Барселоной»: «Договорились о встрече в конце сезона»

Главный тренер «Барселоны» накануне матча против «Панатинаикоса» ответил журналистам на вопрос касательно своего будущего в испанском клубе.

«Мы договорились о встрече в конце сезона, чтобы поговорить. Посмотрим, поговорим или нет», – сказал литовский специалист.

Контракт Ясикявичюс с «Барсой» истекает по окончании сезона-2022/23. Ранее сообщалось, что клуб продлит соглашение с тренером, если команда выиграет .

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