Шарунас Ясикявичюс о продлении контракта с «Барселоной»: «Договорились о встрече в конце сезона»
Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс накануне матча против «Панатинаикоса» ответил журналистам на вопрос касательно своего будущего в испанском клубе.
«Мы договорились о встрече в конце сезона, чтобы поговорить. Посмотрим, поговорим или нет», – сказал литовский специалист.
Контракт Ясикявичюс с «Барсой» истекает по окончании сезона-2022/23. Ранее сообщалось, что клуб продлит соглашение с тренером, если команда выиграет Евролигу.
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