Контракт Шарунаса Ясикявичюса будет автоматически продлен, если «Барселона» выиграет Евролигу
В контракте главного тренера «Барселоны» Шарунаса Ясикявичюса есть пункт, согласно которому, если клуб выиграет Евролигу, контракт с тренером будет автоматически продлен еще на один год, сообщает AS.
Также отмечается, что даже в случае победы «Барсы» стороны могут договориться о расторжении контракта.
Две недели назад Ясикявичюс подтвердил, что не ведет переговоры с клубом о возможном продлении соглашении.
«Барселона» занимает 3-е место в таблице Евролиги с результатом 16-8. В чемпионате Испании команда делит 1-е место с «Реалом» (17-3).
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