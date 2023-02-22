Контракт Шарунаса Ясикявичюса будет автоматически продлен, если «Барселона» выиграет Евролигу

В контракте главного тренера «Барселоны» есть пункт, согласно которому, если клуб выиграет , контракт с тренером будет автоматически продлен еще на один год, сообщает AS.

Также отмечается, что даже в случае победы «Барсы» стороны могут договориться о расторжении контракта.

Две недели назад Ясикявичюс подтвердил, что не ведет переговоры с клубом о возможном продлении соглашении.

« » занимает 3-е место в таблице Евролиги с результатом 16-8. В чемпионате Испании команда делит 1-е место с «Реалом» (17-3).

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