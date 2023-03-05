Шарунас Ясикявичюс после поражения от «Сарагосы: «Не помню ничего подобного»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал поражение от «Сарагосы» (83:85) в чемпионате ACB.

«Я не часто прошу прощения у наших болельщиков, но картина, которую мы показали в первой половине, была ужасной. Мы должны извиниться перед болельщиками. Это недостойно «Барселоны». Мы не можем появляться на площадке так, как будто это наша первая игра вместе.

Мы преобразились во второй половине. И да, эта команда умеет это делать. Но мы спятили в первые 20 минут матча. «-22» после первой половины? Я не помню ничего подобного. Это был очень плохой вечер для нас», – сказал литовец.

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