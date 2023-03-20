Известный тренер рассказал, что ему не нравится в центровом «Филадельфии» .

По словам Карла, между Эмбиидом и из « » он выбирает второго.

«Не хочу ругать Эмбиида, потому что считаю, что он действительно очень хорош. Когда он был молодым игроком в «Филадельфии», многие мои ассистенты говорили мне, что он станет лучшим из тех, кто когда-либо выходил на площадку. Я вижу, как он движется в этом направлении, но он тратит слишком много владений. У него ленивые повадки, язык тела. Он злится из-за вещей, которые мы не понимаем.

Из того, что до меня доходит из «Филадельфии», все там считают, что он играет великолепно. В матчах, которые я видел, он действительно смотрелся очень хорошо. Он отлично играет в четвертой четверти, много раз участвовал в «камбеках»... Я могу выбрать только одного большого парня, и я предпочитаю Йокича», – заявил Эмбиид.

Гонка за MVP. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич