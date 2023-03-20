Владимир Гомельский: «Йокич – мой MVP»

Теги Денвер Филадельфия НБА Владимир Гомельский Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос своего читателя о самом ценном игроке НБА в сезоне-2022/23.

«В НБА нет четких критериев определения самого полезного игрока. Решение принимается голосованием. Значит – субъективное. Статистика показывает, что Йокич полезнее Эмбиида, но как проголосуют тренеры, журналисты и другие участники голосования – неизвестно. А для меня Йокич – №1», – написал Гомельский.

Ранее сообщалось, что центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид обошел лидера «Денвера» Николу Йокича и поднялся на первую строчку в официальном списке самых ценных игроков сезона за три недели до конца регулярного чемпионата.

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3 комментария

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Vagant
Эмбиид___vs__ Йокич в марте:
36.1 PPG --------- 25.4 PPG
8.8 RPG _______ 13.2 RPG
2.3 BPG ________ 9.2 APG
63/46/83%_____ 64/38/79%
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Дмитрий Сологубов
Всем известно, что MVP теперь Остин Ривз.
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Тёма Тёма
Абсолютно согласен. Но вот 3й раз подряд могут принципиально не дать( Надеюсь, здравый смысл победит.
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-2
-2
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