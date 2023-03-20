Владимир Гомельский: «Йокич – мой MVP»

Известный спортивный комментатор ответил на вопрос своего читателя о самом ценном игроке в сезоне-2022/23.

«В НБА нет четких критериев определения самого полезного игрока. Решение принимается голосованием. Значит – субъективное. Статистика показывает, что Йокич полезнее Эмбиида, но как проголосуют тренеры, журналисты и другие участники голосования – неизвестно. А для меня Йокич – №1», – написал Гомельский.

Ранее сообщалось, что центровой «Филадельфии» обошел лидера « » и поднялся на первую строчку в официальном списке самых ценных игроков сезона за три недели до конца регулярного чемпионата.

Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?