Владимир Гомельский: «Йокич – мой MVP»
Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос своего читателя о самом ценном игроке НБА в сезоне-2022/23.
«В НБА нет четких критериев определения самого полезного игрока. Решение принимается голосованием. Значит – субъективное. Статистика показывает, что Йокич полезнее Эмбиида, но как проголосуют тренеры, журналисты и другие участники голосования – неизвестно. А для меня Йокич – №1», – написал Гомельский.
Ранее сообщалось, что центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид обошел лидера «Денвера» Николу Йокича и поднялся на первую строчку в официальном списке самых ценных игроков сезона за три недели до конца регулярного чемпионата.
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36.1 PPG --------- 25.4 PPG
8.8 RPG _______ 13.2 RPG
2.3 BPG ________ 9.2 APG
63/46/83%_____ 64/38/79%