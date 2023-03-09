«Я бы играл за Дьюк». Яннис Адетокумбо выбрал себе молодому университет
Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо рассказал за какой университет хотел бы сыграть в юношестве.
«Определенно Дьюк. Мне нравится Дьюк из-за игроков, которые вышли из этой системы. Обычно вы видите много четвертых номеров, которые не вписываются в шаблон. Я думаю, что я один из таких парней.
Мой рост 213см – и я могу разыгрывать, отдавать передачи или проникать в краску. Мы знаем много игроков, которые вышли из этой системы: Зайон Уильямсон, Джабари Паркер, Джейсон Тейтум и Брэндон Ингрэм. Дьюк не только очень хороши в баскетбольном плане, но и в академическом – это отличная школа», – пояснил Яннис.
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