«Я бы играл за Дьюк». Яннис Адетокумбо выбрал себе молодому университет

Звездный форвард « » рассказал за какой университет хотел бы сыграть в юношестве.

«Определенно Дьюк. Мне нравится Дьюк из-за игроков, которые вышли из этой системы. Обычно вы видите много четвертых номеров, которые не вписываются в шаблон. Я думаю, что я один из таких парней.

Мой рост 213см – и я могу разыгрывать, отдавать передачи или проникать в краску. Мы знаем много игроков, которые вышли из этой системы: , Джабари Паркер, и . Дьюк не только очень хороши в баскетбольном плане, но и в академическом – это отличная школа», – пояснил Яннис.

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