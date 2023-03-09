«Я бы играл за Дьюк». Яннис Адетокумбо выбрал себе молодому университет

Теги Милуоки НБА университет Дьюк Яннис Адетокумбо Джабари Паркер Брэндон Ингрэм Джейсон Тейтум Зайон Уильямсон Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо рассказал за какой университет хотел бы сыграть в юношестве.

«Определенно Дьюк. Мне нравится Дьюк из-за игроков, которые вышли из этой системы. Обычно вы видите много четвертых номеров, которые не вписываются в шаблон. Я думаю, что я один из таких парней.

Мой рост 213см – и я могу разыгрывать, отдавать передачи или проникать в краску. Мы знаем много игроков, которые вышли из этой системы: Зайон Уильямсон, Джабари Паркер, Джейсон Тейтум и Брэндон Ингрэм. Дьюк не только очень хороши в баскетбольном плане, но и в академическом – это отличная школа», – пояснил Яннис.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

Эпичный фэйл игрока «Бостона» – кричал, что попадет штрафные на последней секунде, промазал оба и проиграл

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марсель Объелся
Дьюк сегодня Питтсбургу отлетит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gudi_goodies
Я бы выбрал Бишкек.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Я бы играл за Ucla)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий