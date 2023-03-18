Костас Слукас восстановился от травмы и сыграет против «Панатинаикоса»

Теги травмы Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции Костас Слукас Баскетбол

Разыгрывающий «Олимпиакоса» Костас Слукас восстановился после ушиба икроножной мышцы, который он получил в матче с «Баварией» 9 марта. В воскресенье опытный защитник поможет команде в дерби против «Панатинаикоса» в рамках чемпионата Греции.

В четверг Слукас пропустил из-за травмы встречу регулярного чемпионата Евролиги против «Жальгириса» (74:72).

В текущем розыгрыше Евролиги баскетболист набирает в среднем 11,0 очков, 2,3 подбора и 6,4 передачи за игру.

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