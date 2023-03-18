Костас Слукас восстановился от травмы и сыграет против «Панатинаикоса»

Разыгрывающий « » восстановился после ушиба икроножной мышцы, который он получил в матче с «Баварией» 9 марта. В воскресенье опытный защитник поможет команде в дерби против « » в рамках чемпионата Греции.

В четверг Слукас пропустил из-за травмы встречу регулярного чемпионата Евролиги против «Жальгириса» (74:72).

В текущем розыгрыше Евролиги баскетболист набирает в среднем 11,0 очков, 2,3 подбора и 6,4 передачи за игру.