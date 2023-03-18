Руководители «Сакраменто» отправились в Афины, чтобы посмотреть на Александара Везенкова

Теги Сакраменто Олимпиакос Панатинаикос НБА чемпионат Греции Александар Везенков Монте Макнэр Лаврион Баскетбол

Генеральный менеджер «Сакраменто» Монте Макнэр и вице-президент клуба Фил Джабур отправились в Афины, чтобы посмотреть на игру форварда «Олимпиакоса» Александара Везенкова.

Руководители «Кингз» посетят дерби между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом», которое состоится в воскресенье, 19 марта, в рамках чемпионата Греции. Ожидается, что Джабур также останется на матч против «Лавриона» во вторник.

«Кингз» владеют правами на Везенкова в НБА и внимательно следят за ним. 27-летний форвард проводит лучший сезон в карьере, набирая в Евролиге 18,2 очка, 7,2 подбора, 1,8 передачи и 1,0 перехвата в среднем за матч.

Саша Везенков уже забронировал себе MVP Евролиги, и для этого ему почти не нужен мяч

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