Руководители «Сакраменто» отправились в Афины, чтобы посмотреть на Александара Везенкова

Генеральный менеджер « » Монте Макнэр и вице-президент клуба Фил Джабур отправились в Афины, чтобы посмотреть на игру форварда « » .

Руководители «Кингз» посетят дерби между «Олимпиакосом» и « », которое состоится в воскресенье, 19 марта, в рамках чемпионата Греции. Ожидается, что Джабур также останется на матч против «Лавриона» во вторник.

«Кингз» владеют правами на Везенкова в и внимательно следят за ним. 27-летний форвард проводит лучший сезон в карьере, набирая в Евролиге 18,2 очка, 7,2 подбора, 1,8 передачи и 1,0 перехвата в среднем за матч.

Саша Везенков уже забронировал себе MVP Евролиги, и для этого ему почти не нужен мяч