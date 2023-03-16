Дэмиан Лиллард: «Мог бы набрать 100 очков в одном матче»

Разыгрывающий « » в подкасте Джей Джей Редика заявил, что способен набрать 100 очков в одном матче.

«Не уверен, что кому-нибудь это удастся, посмотрим, но это определенно возможно. Я был близок, когда набрал 71 очко в основное время матча. Если бы в том матче было два овертайма, или если бы я забросил те шесть трехочковых, которые вылетели из кольца, это было бы возможно.

Я мог забросить еще шесть трехочковых, это 18 очков, плюс я мог реализовать три лэй-апа, которые были заблокированы. В конце матча я совершил несколько плохих бросков, потому что был уставшим.

Я серьезно думал об этом. определенно может набрать 100 очков. Я тоже мог бы набрать 100 очков», – сказал Лиллард.

71 очко – новая нормальность в НБА? Дэмиану Лилларду даже не понадобился овертайм