Дэмиан Лиллард: «Мог бы набрать 100 очков в одном матче»
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард в подкасте Джей Джей Редика заявил, что способен набрать 100 очков в одном матче.
«Не уверен, что кому-нибудь это удастся, посмотрим, но это определенно возможно. Я был близок, когда набрал 71 очко в основное время матча. Если бы в том матче было два овертайма, или если бы я забросил те шесть трехочковых, которые вылетели из кольца, это было бы возможно.
Я мог забросить еще шесть трехочковых, это 18 очков, плюс я мог реализовать три лэй-апа, которые были заблокированы. В конце матча я совершил несколько плохих бросков, потому что был уставшим.
Я серьезно думал об этом. Стеф Карри определенно может набрать 100 очков. Я тоже мог бы набрать 100 очков», – сказал Лиллард.
71 очко – новая нормальность в НБА? Дэмиану Лилларду даже не понадобился овертайм
Как же легко манипулировать нашими юзерами 😂
Кол-во титулов:
1)Лал - 17
2)Бостон 17
3)ГСВ -7
4)Чикаго - 6
5)САС -5
6)Фила - 3
7)Детройт - 3
8)Майами - 3
9)Никс - 2
10)Рокетс - 2
11)Бакс - 2
12)Кингс, Атланта, ПТБ, Вашингтнон, Оклахома, Кливленд, Торонто -1
Остальные без титула, а есть вообще команды без финала сидят. У них есть болельщики, прикинь. Но про 12 лет без ПО ГСВ и 2 по продолжительности серию после Кингз ты промолчишь.
Лилард был на подкасте у Реддика и отвечал на вопросы. Вы ещё и будете указывать что отвечать? Просто вопрос, нормальный ответ.
-Да, серьезно. Ты не верил? Не верил, нет?