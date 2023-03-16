Дэмиан Лиллард: «Мог бы набрать 100 очков в одном матче»

Теги Голден Стэйт Портленд НБА Стефен Карри Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард в подкасте Джей Джей Редика заявил, что способен набрать 100 очков в одном матче.

«Не уверен, что кому-нибудь это удастся, посмотрим, но это определенно возможно. Я был близок, когда набрал 71 очко в основное время матча. Если бы в том матче было два овертайма, или если бы я забросил те шесть трехочковых, которые вылетели из кольца, это было бы возможно.

Я мог забросить еще шесть трехочковых, это 18 очков, плюс я мог реализовать три лэй-апа, которые были заблокированы. В конце матча я совершил  несколько плохих бросков, потому что был уставшим.

Я серьезно думал об этом. Стеф Карри определенно может набрать 100 очков. Я тоже мог бы набрать 100 очков», – сказал Лиллард.

71 очко – новая нормальность в НБА? Дэмиану Лилларду даже не понадобился овертайм

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17 комментариев

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sfrrrR
Ответ xamer 9
Мусорный пользователь, который несёт только негатив. Лилард был на подкасте у Реддика и отвечал на вопросы. Вы ещё и будете указывать что отвечать? Просто вопрос, нормальный ответ.
Да забей, наш народ не победить. Особенно подобных "специалистов" в интернете. Или как там у Задорнова было: "Только наш народ, дважды наступая на грабли, радуется, что их еще не украли". Не по теме, да и не смешно. Зато актуально про наш менталитет.
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Свежий
Что-то Лиллард возомнил себя каким-то МЕГА игроком, ему бы для начала хотя бы зацепиться за плей-ин (не говоря уже о ПО), а уже потом что-то говорить. Набивает мусорную стату, которая не дает побед для команды, но гонору и "мультмилионной преданности" через чур много. Ну раз сказал, что может сотку-пусть выдаст, это будет ярким пятном в его карьере (без перстня)
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Сергей Пузанков
Я бы тоже мог. Если бы диван не был таким удобным.
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Илья Петров
Ответ Nightyork97
Мда, ну так к примеру. Кол-во титулов: 1)Лал - 17 2)Бостон 17 3)ГСВ -7 4)Чикаго - 6 5)САС -5 6)Фила - 3 7)Детройт - 3 8)Майами - 3 9)Никс - 2 10)Рокетс - 2 11)Бакс - 2 12)Кингс, Атланта, ПТБ, Вашингтнон, Оклахома, Кливленд, Торонто -1 Остальные без титула, а есть вообще команды без финала сидят. У них есть болельщики, прикинь. Но про 12 лет без ПО ГСВ и 2 по продолжительности серию после Кингз ты промолчишь.
Челик, ты че пристаешь ко мне, не преследуй меня ок? Я же говорю genius71 - это ТОП1, лучше не будет. Лигу можно закрывать.
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sfrrrR
Господи, невинная фраза (всего лишь вырванная из контекста) с сидящими на диване (и кресле) чуваками, которые с улыбками на лицах беззаботно между собой треплются и чешут свои тестикулы, а у юзеров Спортса как всегда уже бушуют страсти-мордасти с непременным преданием анафеме Лилларда.

Как же легко манипулировать нашими юзерами 😂
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Nightyork97
Ответ Илья Петров
Титул каждый может, а ты попробуй 71 Хьюстону пульни 😂
Мда, ну так к примеру.
Кол-во титулов:
1)Лал - 17
2)Бостон 17
3)ГСВ -7
4)Чикаго - 6
5)САС -5
6)Фила - 3
7)Детройт - 3
8)Майами - 3
9)Никс - 2
10)Рокетс - 2
11)Бакс - 2
12)Кингс, Атланта, ПТБ, Вашингтнон, Оклахома, Кливленд, Торонто -1
Остальные без титула, а есть вообще команды без финала сидят. У них есть болельщики, прикинь. Но про 12 лет без ПО ГСВ и 2 по продолжительности серию после Кингз ты промолчишь.
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Илья Петров
Ответ Xell
Титул попробуй выиграть)
Титул каждый может, а ты попробуй 71 Хьюстону пульни 😂
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Илья Петров
Спортс что вы творите? 😂😂😂
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Михаил Лук
Могу,но не хочу
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xamer 9
Ответ Rick Sorkin
Чел, твоя команда третья снизу. Мусорный скорер, который делает команду хуже.
Мусорный пользователь, который несёт только негатив.

Лилард был на подкасте у Реддика и отвечал на вопросы. Вы ещё и будете указывать что отвечать? Просто вопрос, нормальный ответ.
+15
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Райли Карри
-Серьезно?
-Да, серьезно. Ты не верил? Не верил, нет?
+1
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quznez
попробуй 71 двухочковыми по-олдфажному.
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SpankyBoy
Фантазер, ты меня называла!
+5
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Rick Sorkin
Чел, твоя команда третья снизу. Мусорный скорер, который делает команду хуже.
+11
-9
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Здоровье Энтони Дэвиса
Перспективная ветка
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Xell
Титул попробуй выиграть)
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Epicman
если бы еще 50 бросков сделал, то смог бы. а если еще 5 овертаймов добавить то и 150 смогу.
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