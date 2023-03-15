«Мне нравится братство НБА». Дюрэнт согласился с Лиллардом, который не считает победу в чемпионате единственной целью
Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт согласился с лидером «Портленда» Дэмианом Лиллардом, который не считает победу в чемпионате единственной целью.
«Я понимаю, что мы играем ради победы в чемпионате, мы все хотим выиграть чемпионат, но мы не можем продолжать вести себя так, как будто все остальное не имеет значения. Как будто путь не имеет значения», – сказал Лиллард.
«Обратите внимание, это отличные слова. Мне нравится братство НБА, нравится больше соревновательного аспекта», – написал Дюрэнт.
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Во первых не корректно сравнивать франчайз игроков с роллевиками, даже качественными. Теперь давай сравним всех тобой перечисленных с Карри ну и о ком будут говорить по завершении карьеры больше? Думаю даже тебе понятно о ком!
Очевидно что в спорте достижения играют большую роль, глупо это отрицать и пытаться обесценить как Лиллард.