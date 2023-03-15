«Мне нравится братство НБА». Дюрэнт согласился с Лиллардом, который не считает победу в чемпионате единственной целью

Теги Финикс Портленд НБА Кевин Дюрэнт Дэмиан Лиллард Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт согласился с лидером «Портленда» Дэмианом Лиллардом, который не считает победу в чемпионате единственной целью.

«Я понимаю, что мы играем ради победы в чемпионате, мы все хотим выиграть чемпионат, но мы не можем продолжать вести себя так, как будто все остальное не имеет значения. Как будто путь не имеет значения», – сказал Лиллард.

«Обратите внимание, это отличные слова. Мне нравится братство НБА, нравится больше соревновательного аспекта», – написал Дюрэнт.

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10 комментариев

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Илья Петров
Ответ Nightyork97
Путь имеет значение однозначно. Сравнить мусорный титул ГСВ 4-0 с Дюрантом или сравнить Кавс против 73-9 команды ( + камбэк с 1-3 в финале) разные вещи. Множество игроков в НБА без титула, звезд. Батлер, Эмбиид, Харден, Лиллард, Джордж, Дерозан, Пол, Уэстбрук. Думаете запомнят какого-нибудь Луни? Он выиграл титулы, дальше что. Он после себя ничего не оставит. Все запомнят часы Дейма, 20+20+20 и MVP от Расса и т.д. Их запомнят, а что останется от Луни? Или от Томпсона? Это не медийные игроки, они никому не нужны кроме их фанатов.
ахахахахахаха, Луни уже легенда залива. Его будут всегда встречать овациями на арене после завершения карьеры. Теперь берем любого игрока такого же калибра из ПТБ, вот таких игроков точно без титула никто не запомнит, даже ты пишешь тут про Луни, а не про условных... даже и не знаю кто там в ПТБ кроме стритболиста играет!
Во первых не корректно сравнивать франчайз игроков с роллевиками, даже качественными. Теперь давай сравним всех тобой перечисленных с Карри ну и о ком будут говорить по завершении карьеры больше? Думаю даже тебе понятно о ком!
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scorp19
Ответ blooooomka
Не попади Карри, Джордан, Данкан в хорошие системы и тренеров, у них бы такого не было никогда! Да Краба возьми ему постоянно не везёт, в финале то Кайри, то Лав ломаются ( дэвис регулярки регулярно пропускает), тот же Флеш, который мне нравится тот ещё травма был. А теперь вспомни у Майкла в финала ломался ли Скотти, может Родман? В финала Ла с шаком тоже все были в строю. У Данкана в финалах ломались ли Ману с Паркером?? Это я к тому, что очень большую роль играет везение. Карри в другой команде (хотя мы об этом не узнаем) так бы не заиграл, это система. Всё по винтикам Игуадала, Дрэймонд, Клей. Дело в том не летит у Гс трехи это вообще как по мне тогда не претендент( к них по настоящему только Дрэймонд и защищается)
Если франшиза дно по жизни, то это не невезение, а осознанный выбор игрока провести свой прайм в ней впустую как Казинс и Лиллард. До Демаркус поздновато хотя бы попытался взять титул, а Лиллард целенаправленно сидит в болоте. Это его выбор, а не вопрос везения.
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Артем Андреев
Ответ Nightyork97
Путь имеет значение однозначно. Сравнить мусорный титул ГСВ 4-0 с Дюрантом или сравнить Кавс против 73-9 команды ( + камбэк с 1-3 в финале) разные вещи. Множество игроков в НБА без титула, звезд. Батлер, Эмбиид, Харден, Лиллард, Джордж, Дерозан, Пол, Уэстбрук. Думаете запомнят какого-нибудь Луни? Он выиграл титулы, дальше что. Он после себя ничего не оставит. Все запомнят часы Дейма, 20+20+20 и MVP от Расса и т.д. Их запомнят, а что останется от Луни? Или от Томпсона? Это не медийные игроки, они никому не нужны кроме их фанатов.
Карри без Томпсона - это как Джордан без Пиппена. Так что уж кого-кого, а Клея не забудут.
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Nightyork97
Путь имеет значение однозначно. Сравнить мусорный титул ГСВ 4-0 с Дюрантом или сравнить Кавс против 73-9 команды ( + камбэк с 1-3 в финале) разные вещи. Множество игроков в НБА без титула, звезд. Батлер, Эмбиид, Харден, Лиллард, Джордж, Дерозан, Пол, Уэстбрук. Думаете запомнят какого-нибудь Луни? Он выиграл титулы, дальше что. Он после себя ничего не оставит. Все запомнят часы Дейма, 20+20+20 и MVP от Расса и т.д. Их запомнят, а что останется от Луни? Или от Томпсона? Это не медийные игроки, они никому не нужны кроме их фанатов.
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blooooomka
Ответ scorp19
Плохому танцору вечно всё мешает и не везёт.
Не попади Карри, Джордан, Данкан в хорошие системы и тренеров, у них бы такого не было никогда! Да Краба возьми ему постоянно не везёт, в финале то Кайри, то Лав ломаются ( дэвис регулярки регулярно пропускает), тот же Флеш, который мне нравится тот ещё травма был. А теперь вспомни у Майкла в финала ломался ли Скотти, может Родман? В финала Ла с шаком тоже все были в строю. У Данкана в финалах ломались ли Ману с Паркером?? Это я к тому, что очень большую роль играет везение. Карри в другой команде (хотя мы об этом не узнаем) так бы не заиграл, это система. Всё по винтикам Игуадала, Дрэймонд, Клей. Дело в том не летит у Гс трехи это вообще как по мне тогда не претендент( к них по настоящему только Дрэймонд и защищается)
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catcher69
потомучто нба как и многие другие лиги превратились в денежный станок а не спортивные лиги...в 80х и даже 90х такое было невозможно...там были битвы а сейчас просто товарищеские игры ради общего бабла в котле...
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scorp19
Ответ blooooomka
Вот лично мне, из тех кто остался в Нба (после Леброна и Криса Пола) больше всех импонирует как раз Лиллард, его стиль игры, его безумные трехи, его победные мячи на последних секундах, лично для меня он лучше Карри, да не повезло с системой, тренером, клубом и тд, да он выбрал деньги, но остался и ни о чем не сожалеет, есть цель маловероятная о чемпионстве).
Плохому танцору вечно всё мешает и не везёт.
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scorp19
Какое ещё братство НБА. Как вчера У Лопеса и Лайлса что ли, морды готовы друг другу бить за просто так...
Очевидно что в спорте достижения играют большую роль, глупо это отрицать и пытаться обесценить как Лиллард.
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blooooomka
Вот лично мне, из тех кто остался в Нба (после Леброна и Криса Пола) больше всех импонирует как раз Лиллард, его стиль игры, его безумные трехи, его победные мячи на последних секундах, лично для меня он лучше Карри, да не повезло с системой, тренером, клубом и тд, да он выбрал деньги, но остался и ни о чем не сожалеет, есть цель маловероятная о чемпионстве).
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Райли Карри
Ну конечно титулы и перстни ничего не значат. А вот деньги для братишек потраченные в стрипухах...))
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