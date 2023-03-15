Форвард « » согласился с лидером « » , который не считает победу в чемпионате единственной целью.

«Я понимаю, что мы играем ради победы в чемпионате, мы все хотим выиграть чемпионат, но мы не можем продолжать вести себя так, как будто все остальное не имеет значения. Как будто путь не имеет значения», – сказал Лиллард.

«Обратите внимание, это отличные слова. Мне нравится братство НБА, нравится больше соревновательного аспекта», – написал Дюрэнт.

«Мои родители не знают о 1,5 миллионах подписчиков. Они бы не одобрили идею с НБА». За мечтой камерунца наблюдает весь мир