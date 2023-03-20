Дэмиан Лиллард: «Другие команды уходят в отрыв, а у нас полоса неудач»

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард выразил негодование после шестого поражения кряду.

«Посмотрите, что делают другие команды, они создают отрыв, а у нас полоса неудач. Мы практически выпали из гонки за 10-е место, если не будем выигрывать каждую игру, но надо быть реалистами.

Я люблю играть, соперничать, и не готов отказаться от этого. Но наступает момент, когда ты перестаешь выставлять свою соревновательную натуру на первый план. Как бы выглядел мой следующий ход в шахматах? Ты должен принять решение исходя из этого. Посмотрим», – сказал Лиллард в послематчевой конференции.

«Портленд» идет 13-м в Западной конференции с результатом 31-40.

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6 комментариев

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xamer 9
Ответ Артур Газизич
такой недалекий конечно, зато забил 71 очко
О, этот аргумент про 71 очко ещё актуален)
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xamer 9
Ответ Lost
Как же этот клоун надоел по кд рассказывает сказочки о верности своем единственному клубу взяв при этом контракт в 60 миллионов в платежке не будучи при этом условным праймовым леброном который мог кого угодно вывести минимум в финал конференции
Оставлять завистливый комментарий по отношению к каждому игроку - это ваше кредо такое? Моральное удовлетворение получаете?
0
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Lost
Как же этот клоун надоел по кд рассказывает сказочки о верности своем единственному клубу взяв при этом контракт в 60 миллионов в платежке не будучи при этом условным праймовым леброном который мог кого угодно вывести минимум в финал конференции
+2
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Nightyork97
Ответ Артур Газизич
такой недалекий конечно, зато забил 71 очко
71 очко повлияло на вылет команды из борьбы за плей-ин, верно? Они подумали, что он каждую игру по 71 начнет забрасывать и опустили руки. Чертов Лиллард, а я то думал в чем проблема.
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Nightyork97
Но наступает момент, когда ты перестаешь выставлять свою соревновательную натуру на первый план. Как бы выглядел мой следующий ход в шахматах? Ты должен принять решение исходя из этого. Посмотрим ( что нам выпадет на драфте) P.S с момента лузстрика шанс на выход в плей-ин упал с 25% до 0.1%
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Артур Газизич
такой недалекий конечно, зато забил 71 очко
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