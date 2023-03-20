Дэмиан Лиллард: «Другие команды уходят в отрыв, а у нас полоса неудач»
Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард выразил негодование после шестого поражения кряду.
«Посмотрите, что делают другие команды, они создают отрыв, а у нас полоса неудач. Мы практически выпали из гонки за 10-е место, если не будем выигрывать каждую игру, но надо быть реалистами.
Я люблю играть, соперничать, и не готов отказаться от этого. Но наступает момент, когда ты перестаешь выставлять свою соревновательную натуру на первый план. Как бы выглядел мой следующий ход в шахматах? Ты должен принять решение исходя из этого. Посмотрим», – сказал Лиллард в послематчевой конференции.
«Портленд» идет 13-м в Западной конференции с результатом 31-40.
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