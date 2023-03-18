«Начинающему тренеру тяжело руководить молодой командой». Дэмиан Лиллард поддержал Чонси Биллапса

Теги Чонси Биллапс Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард поддержал главного тренера команды Чонси Биллапса.

«Есть множество факторов, влияющих на игру команды, и я никогда не был сторонником того, чтобы во всем винить тренера. Даже вспоминая Терри Стоттса.

Я считаю, что на площадке происходит много моментов, когда мы, игроки, должны быть лучше. Последние два года у нас была очень молодая команда, и я думаю, что начинающему тренеру тяжело руководить молодой командой, которую приходится многому учить.

Но вот так все и происходит: вы проигрываете матчи, у вас проблемы, и все начинают говорить: «Нам нужен новый тренер!» Мы выходили в плей-офф восемь лет, и то же самое говорили о Терри Стоттсе», – сказал Биллапс.

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2 комментария

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Tim Timson
зачем Стоттса приплел?.. Чонси в разы хуже.. взяли с конкретной целью улучшить защиту.. плюс сделали кучу мувов и ... ухудшили ростер и все на свете))
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Грустный Тролль
Теперь понятно, почему не увольняют. Лилларда он полностью устраивает и статку набивать не мешает)
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