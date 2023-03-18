«Начинающему тренеру тяжело руководить молодой командой». Дэмиан Лиллард поддержал Чонси Биллапса

Разыгрывающий « » поддержал главного тренера команды .

«Есть множество факторов, влияющих на игру команды, и я никогда не был сторонником того, чтобы во всем винить тренера. Даже вспоминая Терри Стоттса.

Я считаю, что на площадке происходит много моментов, когда мы, игроки, должны быть лучше. Последние два года у нас была очень молодая команда, и я думаю, что начинающему тренеру тяжело руководить молодой командой, которую приходится многому учить.

Но вот так все и происходит: вы проигрываете матчи, у вас проблемы, и все начинают говорить: «Нам нужен новый тренер!» Мы выходили в плей-офф восемь лет, и то же самое говорили о Терри Стоттсе», – сказал Биллапс.

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